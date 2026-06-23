Marihuana premium: extraen datos de navegación del narcojet incautado

La agente fiscal Ingrid Cubilla lideró el procedimiento llevado a cabo este martes en la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya, ubicada en la ciudad de Luque, donde se encuentra resguardado el narcojet Bombardier Challenger, con matrícula N116HL, incautado tras introducir 261,6 kilos de marihuana premium a Paraguay.

La diligencia consistió en una pericia aeronáutica integral al vehículo aéreo de tipo ejecutivo, que levantó vuelo en Miami, Estados Unidos, y antes de pisar suelo paraguayo tuvo escala en Panamá.

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En este contexto, el avión fue sometido a un análisis estructural de su interior y exterior, a modo de determinar dónde pudieron ser ocultadas las cargas con droga, así como la extracción y evaluación de datos de los sistemas de navegación y posicionamiento global (GPS), con el fin de obtener elementos técnicos relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

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En relación con lo actuado este martes, para el viernes próximo los peritos designados para esta labor prestarán juramento ante la jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a modo de analizar los datos extraídos y emitir un dictamen al respecto para luego ser agregado a la carpeta penal.

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Avión que transportó marihuana premium está valorado en US$ 4.000.000

El 30 de mayo último fue interceptado un jet cargado con marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento que se enmarcó en el Programa Colibrí tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

Se trata de una aeronave Bombardier Challenger 601-3A, con matrícula N116HL, un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.

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Dicha aeronave fue interceptada cuando se llevaba a cabo la descarga de ocho bolsones, que estaban siendo descargadas del avión y cargadas a una camioneta para su transporte. En los bolsos estaban distribuidas varias placas de marihuana premium que al momento de su pesaje totalizaron 261,6 kilos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por los investigadores, el tipo de droga que transportaron en la citada aeronave puede alcanzar un valor de hasta US$ 14.000 por kilo en el mercado brasileño, por lo que la carga incautada representa un perjuicio económico que ronda los US$ 3,6 millones para la red criminal involucradas.

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El avión Bombardier Challenger 601-3A cuenta con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo. En este caso, supuestamente transportó a un piloto que está prófugo, un copiloto, que inicialmente fue detenido y luego liberado, y otros tres ocupantes más quienes fueron procesados.

Procesados por transporte de marihuana premium

Los detenidos y procesados en dicho caso fueron identificados como David Thomas Wise y Troy Anthony Vásquez, quienes por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía deberán cumplir prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú); y Marisol Rivas, quien deberá cumplir encierro Complejo Penitenciario Para Mujeres Privadas De Libertad (Comple).

Los mismos, todos de nacionalidad norteamericana, fueron imputados por la fiscala Ingrid Cubilla por los hechos de tráfico internacional de drogas (art. 21) y tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 27). La agente del Ministerio Público solicitó medidas de carácter real para el avión que actualmente está resguardado en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).

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Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

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Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.