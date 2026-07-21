Uso de la IA en procesos judiciales motivó encuentro con alta autoridad de la Corte de Salta

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos Ojeda y Manuel Ramírez Candia, se reunieron este martes 21 de julio con el vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta (Argentina) magíster José Gabriel Chibán, con el objetivo de establecer acciones de cooperación para el intercambio de experiencias y la optimización de los servicios de justicia.

En ese sentido, Chibán compartió la experiencia de la Justicia de Salta con la primera etapa de implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos judiciales de la provincia argentina, donde cuentan con regulaciones para la incorporación de la herramienta tecnológica.

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“La provincia de Salta tiene fronteras con Paraguay, y estos límites cada vez van a tener más actividades en el futuro, sobre todo con el corredor bioceánico que pasa por esta región del trópico. Debemos pensar en sistemas e interpretaciones jurídicas similares, poder hablarlos y conocerlos; por tanto, es de mucho valor y de buen gesto recibirme en tan importante reunión”, expresó el vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta.

Durante el encuentro desarrollado en el Palacio de Justicia de Asunción Chibán resaltó que la cooperación interinstitucional busca propiciar el intercambio de ideas y conceptos entre Argentina y Paraguay, según informó la Dirección de Comunicación de la CSJ.

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La IA como herramienta para aminorar la mora judicial

Por su parte el ministro Víctor Ríos Ojeda destacó que la Inteligencia Artificial es una herramienta que necesariamente se debe incorporar al sistema judicial paraguayo, pero para su implementación se debe contar con una regulación bien clara.

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El integrante de la Sala Constitucional de la CSJ agregó que se debe garantizar que la utilización de la IA sea como herramienta, no como un algoritmo que busque soluciones para los conflictos humanos.

“La Inteligencia Artificial es una herramienta poderosa para mejorar la productividad y la eficiencia, lo que implica ir disminuyendo la mora judicial existente, pero debemos garantizar que es tecnología no termine reemplazando la labor de los magistrados”, enfatizó Ríos Ojeda.

En cuanto al aspecto negativo, el ministro del máximo tribunal señaló los sesgos que pueden tener los algoritmos elaborados por la Inteligencia Artificial, incluso en otros continentes, además de la manipulación que puede generar, distorsionando así las decisiones judiciales.

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En ese sentido insistió que si el juez o funcionario que usa la IA no tiene unos principios éticos que garantice a la ciudadanía el uso adecuado, la implementación de la tecnología puede distorsionar los procesos judiciales.