Video: así fue el encuentro solidario de la periodista brasileña con víctimas de fatal vuelco de bus

Este martes, en un emotivo acto, la locutora Ivana Román completó su misión especial al reunirse con la comitiva paraguaya de la Academia de Danza Bethania en la ciudad de Independencia. El hecho fue impulsado por ella tras el fatal accidente registrado en cercanías de Maravilha, Brasil, donde un bus paraguayo volcó y cuatro mujeres perdieron la vida.

El objetivo de este encuentro fue entregar personalmente las cartas escritas por niños brasileños y también juguetes para reconfortar a las familias tras la dolorosa tragedia vial.

Durante la entrega, Román expresó su agradecimiento por la hospitalidad y el cariño con el que fueron recibidos por los ciudadanos, docentes y también autoridades de la localidad del departamento de Guairá.

También aseguró que su equipo regresa a Brasil con el corazón lleno de amor y con la esperanza de que estos gestos ayuden a sobrellevar las pérdidas sufridas por la delegación.

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Agradecimiento a la comunidad de Maravilha

Por su parte, una de las sobrevivientes del accidente, tomó la palabra en nombre de las alumnas y los padres para agradecer profundamente a toda la comunidad de Maravilha.

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La mujer destacó la humanidad, solidaridad y atenciones en los hospitales, al igual que por parte de los bomberos, médicos y vecinos brasileños, quienes les brindaron abrigos, comida y contención.

“En nombre de todas las alumnas, los padres, gracias y en memoria de nuestra bailarina, de su madre, de la profe y de la tía... que ya no están, que también sean ángeles para toda Mavarilha. Muchísimas gracias de corazón por hacernos sentir acompañados y no solos en tan triste tragedia", declaró la compatriota.

La periodista también confirmó que se estableció un acuerdo de cooperación entre ambos países para mantener contacto y realizar otras acciones.

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