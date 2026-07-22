Nacionales
22 de julio de 2026 a la - 11:57

Movilización de enfermeros: líderes se reunieron con el titular de IPS y la ministra de Salud

Isaías Fretes, mayor con gafas y micrófono, rodeado de mujeres y hombres con banderas verdes y pancartas durante la manifestación.
Presidente de IPS, Isaías Fretes, habló con representantes de los gremios en movilizaciónGustavo Machado

Representantes de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) y del sector sindical del Instituto de Previsión Social (IPS) que se movilizan este miércoles en Asunción mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y la previsional para presentar sus reclamos laborales. De acuerdo con lo comunicado, los encuentros fueron fructíferos, pero deben elevar sus reivindicaciones también al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por ABC Color

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Mirna Gallardo, calificó la reunión que mantuvo con el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), como “sumamente productiva”. Explicó que le expusieron la solicitud de nivelación del personal de enfermería y el pedido para 215 cargos destinados a la desprecarización laboral.

Asimismo, destacó la voluntad de la administración del IPS, pero señaló que existe un obstáculo reglamentario en la ley de presupuesto actual. Las enfermeras manifestaron además su postura en contra de continuar con las tercerizaciones dentro de la previsional, respaldaron las gestiones para fortalecer la institución y exigieron la provisión constante de insumos y medicamentos para los pacientes.

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Siete mil cargos en Salud y gestiones ante el Ministerio de Economía

Por otra parte, Gallardo informó que previamente conversaron con la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien les comunicó la solicitud de 7.000 cargos para la desprecarización de funcionarios, aprovechando las vacancias existentes en la cartera sanitaria sin que ello implique un aumento presupuestario.

María Teresa Barán, vestida con blusa verde, escucha atentamente a la presidenta de la APE, quien usa chaqueta oscura y sostiene un bolígrafo en una oficina.
La presidenta de la APE, Mirna Gallardo, conversa con la ministra María Teresa Barán. (Fotografía cedida por el Ministerio de Salud)

Sin embargo, para concretar la medida se requiere la aprobación del Equipo Económico Nacional. Ante esto, la manifestación se dirigió hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para intentar reunirse con las autoridades y agilizar los trámites burocráticos pendientes.

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Unidad sindical y llamado a reestructurar el IPS

Por su parte, la doctora Estela González, representante sindical del IPS, subrayó que la lucha abarca no solo al personal de enfermería, sino también a médicos, bioquímicos, psicólogos y personal administrativo que perciben salarios por debajo del mínimo legal.

Manifestantes con paraguas y pancartas en apoyo a la Asociación Paraguaya de Enfermería, en un ambiente lluvioso.
Enfermeros de todo el país se movilizan en Asunción en reclamo de reivindicaciones laborales largamente postergadas

González expresó el respaldo sindical a las acciones contra la corrupción emprendidas por las autoridades del IPS y sugirió “achicar el organigrama” de la institución para eliminar cargos innecesarios que generan costos elevados.

Respecto a la precarización en el IPS, estimó que existen cerca de 10.000 trabajadores contratados, de los cuales muchos cuentan con hasta 16 años de antigüedad a la espera de ser nombrados en el cuadro de personal permanente.

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