Movilización de enfermeros: líderes se reunieron con el titular de IPS y la ministra de Salud

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Mirna Gallardo, calificó la reunión que mantuvo con el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), como “sumamente productiva”. Explicó que le expusieron la solicitud de nivelación del personal de enfermería y el pedido para 215 cargos destinados a la desprecarización laboral.

Asimismo, destacó la voluntad de la administración del IPS, pero señaló que existe un obstáculo reglamentario en la ley de presupuesto actual. Las enfermeras manifestaron además su postura en contra de continuar con las tercerizaciones dentro de la previsional, respaldaron las gestiones para fortalecer la institución y exigieron la provisión constante de insumos y medicamentos para los pacientes.

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Siete mil cargos en Salud y gestiones ante el Ministerio de Economía

Por otra parte, Gallardo informó que previamente conversaron con la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien les comunicó la solicitud de 7.000 cargos para la desprecarización de funcionarios, aprovechando las vacancias existentes en la cartera sanitaria sin que ello implique un aumento presupuestario.

Sin embargo, para concretar la medida se requiere la aprobación del Equipo Económico Nacional. Ante esto, la manifestación se dirigió hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para intentar reunirse con las autoridades y agilizar los trámites burocráticos pendientes.

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Unidad sindical y llamado a reestructurar el IPS

Por su parte, la doctora Estela González, representante sindical del IPS, subrayó que la lucha abarca no solo al personal de enfermería, sino también a médicos, bioquímicos, psicólogos y personal administrativo que perciben salarios por debajo del mínimo legal.

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González expresó el respaldo sindical a las acciones contra la corrupción emprendidas por las autoridades del IPS y sugirió “achicar el organigrama” de la institución para eliminar cargos innecesarios que generan costos elevados.

Respecto a la precarización en el IPS, estimó que existen cerca de 10.000 trabajadores contratados, de los cuales muchos cuentan con hasta 16 años de antigüedad a la espera de ser nombrados en el cuadro de personal permanente.

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