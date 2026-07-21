Pediatría IPS en crisis: médicos operan con sus propios instrumentos

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderada por el presidente de la institución, Isaías Fretes, se llevó a cabo esta mañana una presentación exhaustiva del estado actual del servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Central.

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La exposición, a cargo del jefe del servicio, doctor Kichiro Matsumura, puso sobre la mesa las profundas falencias estructurales, la sobrecarga laboral y la crítica escasez de recursos humanos que atraviesa el sector médico de la previsional.

El peso de 2.600 cirugías al año: hasta 5 meses de espera en IPS

​Matsumura explicó que el servicio cuenta con 18 profesionales de la salud en la especialidad. Tres son pediatras clínicos dedicados al manejo de los pacientes internados, además de tres médicos residentes. Al grupo se suma una asistente de talento humano (encargada de las gestiones administrativas) y personal de enfermería. Del total, solo siete están nombrados.

El médico relató cómo opera el equipo. El servicio se realiza en un pabellón ubicado en el tercer piso del Hospital Central. Hay 16 camas activas —diez destinadas a internados y seis para cirugía ambulatoria— distribuidas en cinco salas. De estas salas, dos están equipadas con monitores. Hay dos quirófanos, uno de los cuales debe ser compartido con otras especialidades debido a la alta demanda del hospital.

“Todos los niños deben ser operados por un cirujano pediatra calificado y bajo este lema nosotros trabajamos día a día”, expresó el especialista ante el Consejo.

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​A pesar de las limitaciones de espacio y quirófanos, el jefe del servicio afirmó que la unidad mantiene una productividad notable, ejecutando aproximadamente 2.600 cirugías al año, manteniendo cifras similares, tanto en intervenciones programadas como en urgencias. Sin embargo, lamentó que debido a la alta demanda y el déficit de médicos, la lista de espera varía entre dos y cinco meses, según la complejidad del caso.

Sobrecarga laboral: Solo tres residentes para cubrir urgencias y consultorios

​El volumen masivo de atenciones en Pediatría desató un debate profundo entre los miembros del Consejo de Administración y el jefe del servicio. ​Al percatarse de las estadísticas, el propio presidente del IPS, Isaías Fretes, cuestionó directamente la capacidad operativa del plantel: ​“2.600 cirugías es muchísimo, una linda estadística, pero pregunto, ¿tres residentes no son pocos para este volumen?”.

​El doctor Matsumura confirmó la existencia de una severa sobrecarga laboral y horaria en los residentes, quienes deben atender consultorios, elaborar historias clínicas y cubrir guardias de urgencia.

“Para cumplir con todo, sí hay una sobrecarga para los residentes; tienen mucho trabajo”, admitió el jefe de servicio, aseverando que contar únicamente con tres residentes resulta insuficiente para cubrir las guardias de urgencia. Matsumura urgió la necesidad de incorporar más residentes al plantel.

​Equipos con 20 años de uso y médicos que llevan sus propios instrumentos

​El informe también expuso el incremento de patologías complejas en los últimos años, destacando el aumento sostenido de pacientes adolescentes y casos urológicos, con especial énfasis en la litiasis infantil o cálculos renales en niños, así como la atención constante a menores víctimas de traumatismos.

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​Sin embargo, el doctor Matsumura lamentó que el servicio tropieza constantemente con barreras logísticas y presupuestarias. Señaló que la limitada disponibilidad de equipamiento propio e insumos condiciona la respuesta oportuna y segura durante los procedimientos, obligando en ocasiones a recurrir a instrumentos particulares de colegas o a trasladar importantes gastos a los familiares de los asegurados.

​Entre los objetivos prioritarios a corto y mediano plazo, la unidad destacó la urgente necesidad de:

Renovar la torre de , un equipo fundamental que cuenta con más de 20 años de antigüedad y que, gracias al riguroso cuidado del personal, continúa operativo, pero requiere reemplazo tecnológico urgente. laparoscopia , un equipo fundamental que cuenta con más de 20 años de antigüedad y que, gracias al riguroso cuidado del personal, continúa operativo, pero requiere reemplazo tecnológico urgente.

​ Adquirir instrumental urológico pediátrico especializado , diferenciado del que se utiliza para adultos.

​ Refaccionar el pabellón quirúrgico , un proyecto que lleva cinco años en espera.

Ampliar las a mediano plazo en coordinación con el departamento de pediatría. salas de internación a mediano plazo en coordinación con el departamento de pediatría.

El presidente del IPS instó al servicio a remitir formalmente todas sus necesidades a la Gerencia de Salud para planificar las inversiones presupuestarias para el próximo año.