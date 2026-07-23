¿En qué consiste la trazabilidad de tirzepatida?, esto explica director de Dinavisa

La Dinavisa recordó hoy que está vigente la Resolución N° 91/2026, que implementa un sistema de identidad unitaria mediante códigos GTIN (QR o Data Matrix) para garantizar la trazabilidad y seguridad en la compra de medicamentos con tirzepatida, protegiendo a los consumidores frente a la falsificación y venta en farmacias no habilitadas.

Esto se da en un contexto de incremento de la comercialización informal de fármacos, además de los constantes robos del medicamento, como también el hallazgo de varios productos adulterados o falsificados de marcas paraguayas. La advertencia a la ciudadanía cita: “No arriesgues tu salud, adquiere tus medicamentos solo en farmacias habilitadas”.

El doctor Óscar Allende, director de la institución, aclaró que estas son medidas para garantizar la seguridad de los consumidores y ofrecer garantía de autenticidad de los productos.

“Tomando como medidas preventivas ante la creciente ola de, primeramente, inseguridad, en el sentido de que como bien lo sabrán, han acontecido robos, desviaciones de productos de la cadena legítima, así como también nosotros mismos hemos detectado en los últimos meses, adulteraciones, falsificaciones de productos que tienen tirzepatida de marcas paraguayas, de marcas de que son fabricadas en laboratorios nacionales”, precisó.

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Dinavisa recuerda vigencia de trazabilidad de tirzepatida

Recordó que anteriormente esta garantía se lograba mediante el sistema de número de lote y vencimiento que ofrecían los laboratorios; sin embargo, la misma no satisfacía del todo la trazabilidad, por lo que tuvieron la posibilidad de mejora en cuanto a cómo identificar una unidad falsificada de una unidad original y legítima.

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“Eso se consigue a través de los famosos sistemas de trazabilidad, que están implementándose progresivamente en todo el mundo sobre los productos que salen de fábrica, vamos a decirle. Eso también agregándole elementos distintivos, o sea, un grabado láser, un precinto de seguridad por parte de los fabricantes”, refirió.

Explicó que con esto se pueden reintroducir los productos cuando eventualmente ocurren robos o desvíos de la cadena de comercialización legal, como por ejemplo, con los lotes específicos o parte de un lote en específico que fueron sustraídos o robados.

“Nosotros, nuestras alertas, podemos sacarlos con mucha más especificidad con tal de que en aquel usuario que haya adquirido sea por alguna vía no legítima, pueda saber de que ese producto ya no pertenece a una cadena de comercialización formal. Que ya pasó por un mercado negro, por así decirlo, y eventualmente que ese producto pueda estar ya adulterado”, precisó.

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¿Desde cuándo implementaron nuevo sistema de trazabilidad de tirzepatida?

En segundo lugar, también el usuario podría consultar sobre la legitimidad misma del producto con la identificación. Dicha medida está vigente desde el 1 de julio, recordó, además de que mediante materiales gráficos estarán actualizando los métodos de verificación en las redes sociales.

Agregó que también insisten con el consumo responsable, ya que el mismo forma parte de una arista que exige garantías al consumidor al adquirir los productos de lugares habilitados, como las farmacias.

“Evitar las compras en línea de revendedores, por así decirlo, porque ahí es donde más se detecta el mercado informal, el mercado ya de productos muy adulterados y falsificados, entonces muchos de los que encontramos, muchos de los que de repente nos derivan, por decirte, también con la policía, encontraron en tal lugar, una casa, por decirte, mandan analizar eso y se encuentran que el producto no tiene el principio activo, que tiene un agregado que simplemente son adulterantes”, refirió.

Dijo que en estos casos, uno tiene que interpretar que la manipulación se da en entornos no controlados, es decir en casas particulares, en laboratorios clandestinos y eso representa un riesgo grave a la salud.

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“Ahí aparecen los riesgos de internaciones, eventualmente si es que algún producto empieza a tener fiebre en el paciente, por ejemplo, es que evidentemente el producto había venido contaminado”, concluyó.