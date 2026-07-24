Cecilia Pérez sobre el EPP: “Bajo esta gestión no se debilitó; se reestructuró y sumó aliados”

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, manifestó que las pistas halladas en el sitio del letal ataque armado de esta semana a un puesto policial en Ybyrarobaná, Canindeyú, indican que el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se ha aliado con narcotraficantes.

Ante estas declaraciones, la exministra en Misión Permanente Paraguay ante OEA, Cecilia Pérez Rivas, indicó a través de sus redes sociales que esta es una demostración de que, bajo esta gestión, el EPP no se debilitó.

“Si el Gobierno tiene razón y el EPP atacó Naranjito aliado con otro grupo criminal, la conclusión es durísima: bajo esta gestión, el EPP no se debilitó. Se reestructuró, amplió su radio de acción y sumó aliados. Eso es un fracaso de la estrategia, no un detalle”, apuntó.

Seguidamente, expresó que, teniendo en cuenta eso, la Fuerza de Tarea Conjunta, creada específicamente para el EPP, fue estirada a Canindeyú sin fortalecimiento real.

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“Se mezcló su misión original con el crimen organizado, sin ningún proceso serio de rediseño. Más frentes, misma fuerza: cada vez más débil en cada uno”, apuntó.

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A continuación, remarcó: “Interior y el CODI dieron versiones contradictorias sobre quién atacó, y esa interna se resolvió con un relato que les da la razón a los dos. Priorizar la coherencia del discurso sobre la claridad de los hechos, con tres muertos, es gravísimo”.

La abogada recordó que la FTC depende, en última instancia, del Presidente como comandante en Jefe. “No hay un ministro que absorba esa responsabilidad como con la Policía. Por eso, sostener un relato prolijo importa más que investigar en serio: hay una responsabilidad política que se quiere blindar”.

“Naranjito no se resuelve con un parche comunicacional para apagar el incendio de esta semana. Se resuelve con una investigación seria y una estrategia rediseñada. Lo demás es, otra vez, gestionar el relato por encima del problema real”, finalizó.