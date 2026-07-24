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24 de julio de 2026 a la - 09:34

Familiares de fallecidos en explosión de barcaza exigen respuestas

Grupo de mujeres sosteniendo carteles en protesta, algunas con abrigos, en una calle pública.
Familiares de Giovanni, Jesús, Ever, Simón y David, exigen respuestas a 20 días de la fatal explosión de una barcazaPablo Otazú

Pasaron 20 días de la explosión de una barcaza en aguas del río Paraguay y los familiares de los obreros cuyas vidas fueron segadas afirman no haber recibido explicación alguna hasta la fecha. Este viernes se manifestaron frente al Astillero Aguape exigiendo respuestas y asistencia integral para los deudos y, especialmente, que la investigación sobre lo que ocurrió ese día prosiga sin trabas.

Por ABC Color

Portando carteles con las fotos y los nombres de sus familiares fallecidos el pasado 4 de julio, un grupo de personas llegó en la mañana de este viernes hasta el Astillero Aguape para manifestarse en reclamo de justicia y asistencia, ya que, 20 días después de la tragedia, nadie les ha dado la cara, según denuncian.

“Carlos David tenía una vida por delante, muchos proyectos”, contaba su hermana Andrea durante la protesta. Afirmó que los padres del joven fallecido quedaron desamparados y reclamó ayuda para ellos, ya que el reciente golpe de la pérdida de su hijo se sumó a sus diversas dolencias físicas y prácticamente no pueden valerse por sí mismos.

“Pedimos justicia por los cinco, nos quedamos destrozados. Hace 20 días que no dormimos más”, expresó.

Por su lado, la madre de Ever Nilson Sosa, quien era padre de dos niños, de 1 y 4 años, denunció que intentaron reunirse con responsables del astillero, pero no fueron recibidos.

“No recibimos respuesta ni de la empresa ni de la Fiscalía. No ponen la cara; queremos saber qué fue lo que pasó. No puede ser que la Fiscalía suspenda la investigación, no puede ser”, cuestionó.

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Grupo de diez personas sosteniendo un gran cartel con nombres y demanda de justicia, expresiones activas y ambiente urbano.
Manifestación de familiares de víctimas de la explosión de una barcaza el pasado 4 de julio, se manifestaron frente al Astillero Aguape

Explosión de barcaza, fallecidos e investigación

La barcaza, propiedad de LPG Emprendimientos S.A., estaba atracada en la Zanja H, ubicada sobre la margen derecha del río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue, jurisdicción del distrito de Villa Hayes. La explosión fue reportada poco después del mediodía del sábado 4 de julio.

Mientras todo un país estaba expectante del partido entre Paraguay y Francia por el Mundial, cinco familias recibían la noticia de que habían perdido a un hijo, un padre o un hermano.

Barco con daño visible en cascarón, amarrado en puerto, sin personas presentes, entorno marítimo nublado.

Los fallecidos fueron identificados como:

  • Ever Nilson Sosa Rotela (26)
  • Simón Díaz González (34)
  • Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)
  • Jesús Alberto Miranda Lovera (28)
  • Carlos David Pérez Morínigo (31)

Si bien la barcaza era usada para el transporte de combustible, en ese momento estaba vacía; la presunción apunta a que en el interior aún quedaban gases atrapados y alguna acción no determinada habría provocado chispas y la consecuente explosión.

Cinco hombres sonríen en un comedor, mostrando gestos de aprobación mientras comparten un almuerzo en homenaje.
Grupo de amigos rinde homenaje a las víctimas de la explosión de una barcaza en un comedor.

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación a cargo del agente Rolando Rivas, quien informó que tenía prevista la realización de varias diligencias; entre ellas, la convocatoria de testigos para tomarles declaración y contar con un mayor panorama relacionado al hecho.

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