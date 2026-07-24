Familiares de fallecidos en explosión de barcaza exigen respuestas

Portando carteles con las fotos y los nombres de sus familiares fallecidos el pasado 4 de julio, un grupo de personas llegó en la mañana de este viernes hasta el Astillero Aguape para manifestarse en reclamo de justicia y asistencia, ya que, 20 días después de la tragedia, nadie les ha dado la cara, según denuncian.

“Carlos David tenía una vida por delante, muchos proyectos”, contaba su hermana Andrea durante la protesta. Afirmó que los padres del joven fallecido quedaron desamparados y reclamó ayuda para ellos, ya que el reciente golpe de la pérdida de su hijo se sumó a sus diversas dolencias físicas y prácticamente no pueden valerse por sí mismos.

“Pedimos justicia por los cinco, nos quedamos destrozados. Hace 20 días que no dormimos más”, expresó.

Por su lado, la madre de Ever Nilson Sosa, quien era padre de dos niños, de 1 y 4 años, denunció que intentaron reunirse con responsables del astillero, pero no fueron recibidos.

“No recibimos respuesta ni de la empresa ni de la Fiscalía. No ponen la cara; queremos saber qué fue lo que pasó. No puede ser que la Fiscalía suspenda la investigación, no puede ser”, cuestionó.

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Explosión de barcaza, fallecidos e investigación

La barcaza, propiedad de LPG Emprendimientos S.A., estaba atracada en la Zanja H, ubicada sobre la margen derecha del río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue, jurisdicción del distrito de Villa Hayes. La explosión fue reportada poco después del mediodía del sábado 4 de julio.

Mientras todo un país estaba expectante del partido entre Paraguay y Francia por el Mundial, cinco familias recibían la noticia de que habían perdido a un hijo, un padre o un hermano.

Los fallecidos fueron identificados como:

Ever Nilson Sosa Rotela (26)

Simón Díaz González (34)

Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)

Jesús Alberto Miranda Lovera (28)

Carlos David Pérez Morínigo (31)

Si bien la barcaza era usada para el transporte de combustible, en ese momento estaba vacía; la presunción apunta a que en el interior aún quedaban gases atrapados y alguna acción no determinada habría provocado chispas y la consecuente explosión.

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación a cargo del agente Rolando Rivas, quien informó que tenía prevista la realización de varias diligencias; entre ellas, la convocatoria de testigos para tomarles declaración y contar con un mayor panorama relacionado al hecho.

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