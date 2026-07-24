Inician inspección judicial de estaciones de bombeo de la red cloacal de Encarnación

En el marco del amparo judicial presentado por la Municipalidad de Encarnación en contra de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), por el disfuncionamiento de la red cloacal, se desarrolló una inspección judicial a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial.

El recorrido estuvo a cargo del actuario designado, Héctor Daniel Granada; el representante legal de la Municipalidad en esta causa, el abogado Pablo Villalba Bernié; y los representantes de la EBY, los abogados Nélida Montes y Luis Sarquis. Acompañaron el proceso concejales y funcionarios municipales.

La denuncia describía que varias de las 63 estaciones de bombeo que existen en el Área Metropolitana de Encarnación, que deberían dirigir las aguas residuales hasta la planta de tratamiento ubicada en el barrio Quiteria, no estarían en pleno funcionamiento.

En la primera estación visitada, ubicada al borde del subembalse del arroyo Quiteria, se constató que ni siquiera tenía los equipos ni conexión eléctrica, por lo que, evidentemente, está fuera de servicio.

Los representantes de la EBY alegaron que se debe a constantes hurtos que son denunciados por la institución que sufren estas infraestructuras.

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Preocupación por el daño ambiental

El concejal municipal Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa) manifestó que la acción pretende hacer que las instituciones tomen medidas. Indicó que la Municipalidad debe, a la par, asumir la responsabilidad del control de vertidos, pero, en contrapartida, el impacto generado es menor al que se genera con el no funcionamiento de las estaciones de bombeo.

Sostuvo que no emitirá juicio, pero los hechos “están para que la gente saque sus conclusiones”. Refirió que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) no respondió al pedido de la ciudadanía organizada cuando reclamó por la contaminación de los arroyos. No obstante, tres días después de que se presentó el amparo contra la EBY y la Essap, notifican de posibles multas contra la comuna.

“Que se garantice el funcionamiento de las estaciones de bombeo es un paso para que podamos revertir la situación. Cuando dejemos de contaminar, hay que seguir trabajando todos juntos, con la EBY y la Essap inclusive”, puntualizó el edil.

“Que no sea que, en el futuro, un titular diga que ‘las aguas de las playas están contaminadas’ y nos quiten uno de nuestros motores económicos porque no tomamos las medidas necesarias a tiempo”, explicó el concejal.

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Contaminación de los arroyos

Varias mediciones de calidad de agua detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en junio de este año.

Las estaciones de bombeo reciben por gravedad las aguas negras y, con las bombas —regularmente deben haber dos por estación—, deben accionarse para redirigir el líquido a la planta de tratamiento. La misma cuenta con un sistema de "bypass" que se acciona cuando no está funcionando o las piletas están llenas.

Este sistema consiste en que, al no poder seguir por los ductos hasta la planta de tratamiento, las aguas se liberan por un tubo directamente a los subembalses de los arroyos donde están colocados.