Médicos ratifican huelga del 24 al 28 de agosto: qué atenciones se suspenden

La doctora Rossana González, del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), explicó que durante la reunión tripartita entre representantes de los médicos, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo no se alcanzó ningún acuerdo que permita levantar la anunciada huelga de médicos.

“Nosotros tenemos una huelga que sigue en pie desde el 24 hasta el 28 de agosto”, afirmó la médica. En ese sentido, pidió a los pacientes que ya tengan consultas o cirugías programadas para esas fechas que se comuniquen con sus respectivos hospitales o médicos para conocer cómo serán reprogramadas las atenciones.

Insistió en que del 24 al 28 de agosto no se realizarán consultas médicas agendadas ni cirugías programadas debido a esta medida de fuerza.

Lea más: “Mucha gente muere por ser pobre”, alertan médicos tras el informe de gestión de Peña

Médicos esperan una respuesta el 4 de agosto

La dirigente del Sinamed señaló que durante la reunión presentaron los principales reclamos que motivan la huelga. Los representantes del Ministerio de Salud se comprometieron a trasladar los pedidos al Ministerio de Economía y Finanzas.

Tras la reunión, las partes quedaron en un cuarto intermedio y acordaron volver a encontrarse el martes 4 de agosto, a las 14:00, fecha en la que los médicos esperan recibir una respuesta concreta a sus reivindicaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta entonces, González confirmó que el gremio continuará con la organización de la huelga nacional prevista para la última semana de agosto.

Lea más: Realizan cirugía con luz de teléfonos porque el generador no funcionaba

¿Por qué los médicos van a huelga?

Según explicó la representante del Sinamed, son cuatro los principales puntos que sostienen el reclamo del sector.

El primero está relacionado con el salario de los médicos. González sostuvo que en 2012 los profesionales percibían el equivalente a 2,8 salarios mínimos, mientras que actualmente reciben alrededor de 1,5 salarios mínimos.

“Nosotros no estamos pidiendo un aumento, sino que se nos reajuste el salario correspondiente a lo que perdimos”, manifestó. Según sus cálculos, los médicos deberían percibir actualmente unos G. 8 millones mensuales, frente a los aproximadamente G. 5 millones que reciben.

El segundo reclamo es el pago doble por trabajar durante los feriados. La dirigente sostuvo que los médicos no reciben una remuneración diferenciada por prestar servicios en esos días.

El tercer punto tiene que ver con los nombramientos y la estabilidad laboral. González afirmó que existen profesionales con siete y hasta diez años de antigüedad que continúan trabajando bajo la figura de contratados.

Sobre este punto, cuestionó la cantidad de cargos asignados al sector. Señaló que este año fueron otorgados 490 lugares y que, según lo que escucharon de autoridades, próximamente se distribuirían otros 3.000 cargos entre distintos sectores.

“Es poquísimo otra vez lo que nos va a tocar”, sostuvo. También indicó que, según el gremio, la diferencia salarial entre un médico contratado y uno nombrado es mínima, por lo que el impacto presupuestario de los nombramientos sería reducido.

Lea más: Colapso del IPS: ¿Por qué renuncian sus médicos y enfermeras?

Crisis en el sector de salud

El cuarto reclamo se centra en las condiciones laborales en los hospitales públicos. Los médicos exigen mejoras en infraestructura, más profesionales y equipos multidisciplinarios completos para garantizar una atención adecuada a los pacientes.

González sostuvo que existen hospitales de alta complejidad donde la cantidad de médicos es insuficiente para atender a los pacientes y garantizar las guardias.

“Pedimos también insumos”, señaló. En particular, reclamó que los hospitales cuenten con los elementos necesarios para atender urgencias y emergencias sin que los profesionales tengan que salir a buscar insumos fuera del establecimiento.

“Lo que está pasando depende de su vida y nosotros no podemos perder ningún minuto”, afirmó.

Lea más: Video: médicos operan a oscuras y hacen rifas para subsistir en Hospital de Capiatá

La representante del Sinamed también cuestionó que se proyecten inversiones millonarias en la construcción de nuevos hospitales sin contemplar, al mismo tiempo, la cantidad de profesionales que deberán trabajar en ellos.

“¿De qué te vale tener un hospital nuevo si no vas a tener profesionales médicos capacitados dentro de los hospitales?”, planteó.

Médicos todavía esperan evitar la huelga

González aclaró que el gremio no busca perjudicar a los pacientes y que su intención es alcanzar un acuerdo antes del inicio de la medida de fuerza.

“Nuestra intención no es no atenderles”, afirmó y sostuvo que los médicos no quieren llegar a una huelga nacional. Sin embargo, señaló que, si no reciben una respuesta favorable, consideran que la medida de fuerza es la única manera de visibilizar sus reclamos.

La dirigente explicó que los médicos tienen dificultades para realizar movilizaciones debido a la naturaleza de su trabajo y a la necesidad de mantener la atención hospitalaria.

Lea más: Neonatología de IPS, en pie de guerra: Enfermería denuncia “condiciones insostenibles”

Por ello, indicó que el 24 de agosto, los médicos que no estén de guardia prevén trasladarse a Asunción para manifestarse. “Necesitamos una huelga para poder elevar esa voz”, sostuvo.

Por ahora, la huelga nacional de médicos sigue confirmada del 24 al 28 de agosto, con suspensión de consultas y cirugías programadas.

La próxima reunión del 4 de agosto será clave para determinar si finalmente se alcanza un acuerdo que permita desactivar la medida.

Paralelamente, desde el Ministerio de Salud afirman que están garantizadas atenciones de urgencia y preparan un plan de contingencia.