Carayaó: mal estado del camino obliga a alumnos a caminar kilómetros para llegar a clases

Tras las últimas lluvias, los estudiantes de la escuela y colegio agrícola Mariano Díaz, situada en la compañía homónima de la ciudad de Carayaó, deben caminar varios kilómetros para llegar a la casa de estudios debido a que los vehículos ya no pueden transitar por el lugar. La situación también dificulta la provisión de los insumos para el almuerzo escolar del programa Hambre Cero, que en varias ocasiones deben ser trasladados en carretas rudimentarias estiradas con bueyes para garantizar la alimentación de los alumnos.

El docente Eusebio Barreto Ramos explicó que esta situación se repite cada vez que se registran precipitaciones. Señaló que existe un tramo de aproximadamente 200 metros que se encuentra en estado calamitoso, impidiendo totalmente la circulación de automóviles, motocicletas y camiones.

Mencionó que tanto docentes como alumnos se ven obligados a dejar sus vehículos a varios kilómetros de la institución y completar el trayecto a pie o, en algunos casos, ser trasladados por pobladores en carretas para poder llegar al establecimiento educativo.

Añadió que el mal estado del camino también pone en riesgo el abastecimiento del almuerzo escolar. Explicó que los camiones no pueden ingresar hasta la institución, por lo que los insumos deben ser descargados y posteriormente transportados en carretas por los pobladores para asegurar que los estudiantes reciban su alimentación diaria.

La problemática también afecta a personas con enfermedades crónicas. El poblador José González, paciente dializado en Coronel Oviedo, manifestó que debe viajar entre dos y tres veces por semana para someterse a sesiones de hemodiálisis, pero que el mal estado del camino en varias ocasiones le impide salir de la comunidad, provocando la pérdida de tratamientos indispensables para preservar su vida.

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Tras las denuncias de los pobladores, el encargado de Transporte de la Gobernación de Caaguazú, Hugo Godoy, afirmó que las maquinarias ya se encuentran en la zona, aunque explicó que las persistentes lluvias impiden el ingreso de los equipos al tramo más afectado. Agregó que, una vez que mejoren las condiciones climáticas, los trabajos se iniciarán a la brevedad para brindar una solución a los habitantes de la comunidad

Los pobladores esperan que las obras se concreten cuanto antes, ya que aseguraron que el aislamiento no solo perjudica la educación y la producción de la zona, sino que también compromete el acceso a servicios esenciales, como la atención médica y la alimentación escolar.