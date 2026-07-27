Estado paraguayo pide perdón por el asesinato de Santiago Leguizamón tras histórica sentencia de la Corte IDH

En la mañana de este lunes, en la sede del Palacio de Justicia se llevó a cabo el acto público de reconocimiento internacional y de cumplimiento de sentencia del Estado paraguayo en el caso caratulado Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay.

Este acontecimiento responde al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 15 de noviembre de 2022, el cual declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón Zaván y la total impunidad que ha rodeado el crimen durante décadas.

El acto reunió a familiares, autoridades judiciales y representantes gremiales, quienes destacaron que la importancia de esta sentencia trasciende la búsqueda de justicia de una familia. Honrar la vida, la muerte y el trabajo de Santiago, así como el de los demás periodistas asesinados, implica el cumplimiento pleno del fallo internacional.

En representación de la familia, Dante Leguizamón expresó la postura de sus seres queridos ante el trascendental suceso: “A 35 años del asesinato de Santiago Leguizamón, después de mucho trabajo y un doloroso trayecto hacia la búsqueda de justicia, recibimos con satisfacción las palabras del Estado paraguayo”, manifestó.

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Asimismo, enfatizó que el impacto de este crimen debe servir para transformar la realidad del gremio: “El impacto que tuvo su asesinato debe convertirse en políticas públicas contra la impunidad en los asesinatos de periodistas. Debe convertirse en políticas públicas de protección a la violencia contra periodistas y convertirse en políticas públicas de protección a periodistas”, puntualizó.

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Ejercicio de memoria, respeto y disculpas

En representación del Estado paraguayo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez, intervino para asumir la responsabilidad institucional y ofrecer las disculpas correspondientes.

“Este acto consiste en un ejercicio de memoria y de respeto. Memoria de un periodista que hizo de la búsqueda de la verdad una vocación de vida. Respeto hacia su familia, que durante más de tres décadas ha vivido con el dolor de una pérdida irreparable, con respuestas insuficientes por parte de instituciones llamadas a proteger sus derechos”, señaló.

El magistrado recordó que Santiago Leguizamón representa una figura emblemática del periodismo en el país: “Su asesinato constituyó un ataque contra valores esenciales de toda democracia, la libertad de prensa, el acceso a la información y el debate público libre”.

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En estricto cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, el representante estatal reconoció públicamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el fallo.

“Pido, en nombre de la República, las disculpas públicas correspondientes. Renovamos nuestro compromiso con los estándares establecidos por la Constitución de la República, por la Convención Sudamericana sobre Derechos Humanos y por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, como instrumentos dirigidos a la protección de la dignidad humana”, sostuvo.

Una ley de protección y defensa del legado

Por su parte, Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), tomó la palabra para exigir acciones concretas que eviten la repetición de estos hechos y garanticen la seguridad en el ejercicio profesional.

“Junto a la familia Leguizamón, reclamamos el cumplimiento integral de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa la aprobación urgente de la ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos”, reclamó.

Además, el sector exigió el compromiso firme del Estado para esclarecer por completo el caso de Santiago Leguizamón y las demás causas de comunicadores que hasta la fecha continúan impunes.

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“Esperamos también que este acto signifique un respaldo concreto para los compañeros y compañeras que siguen ejerciendo el periodismo en zonas donde la misma Comisión Interamericana ha denominado zona silenciada”.

Finalmente, el secretario general reflexionó sobre el contexto actual y la vigencia del pensamiento del periodista mártir: “Hoy también queremos recuperar el legado de Santiago. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que resurgen proyectos autoritarios y en los que los grandes poderes económicos buscan imponer un pensamiento único”, concluyó.