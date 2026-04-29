Ley de protección a periodistas del oficialismo “afrenta a la memoria” de Santiago Leguizamón, dice su hijo

Para hoy se prevía en la Cámara de Senadores el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas, por lo que el SPP, al igual que Dante Leguizamón, secretario Ejecutivo de Codehupy, se acercaron al Congreso.

Al respecto, Dante, hijo del periodista Santiago Leguizamón, lamentó que la bancada oficialista no se muestre abierta a dialogar para el proyecto en sí, pese a la disposición de los sectores afectados.

“Simplemente ellos (los cartistas) no han dado la mínima posibilidad de adaptar o inclusive fortalecer su proyecto de Ley. No hay posibilidad de diálogo; es lo que ha mostrado la bancada oficialista durante todo este proceso parlamentario”, precisó.

Asimismo, reiteró que el objetivo en torno a esta ley es que exista una participación de los gremios para acompañar a los periodistas en situación de riesgo y también existan representantes de varias instituciones para activar mecanismos relacionados a la seguridad.

Lea más: Día del Periodista: SPP exige Ley de Protección y denuncia precarización

“Seguridad no es un policía”

Uno de los puntos que enfatizó Leguizamón es que “la seguridad no es un policía al lado”, sino, es “un montón de medidas” que tienen que acompañar el proceso de una situación de riesgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También detalló que mediante la ley se debería evitar que las amenazas, agresiones o amedrentamientos cumplan su efecto, que específicamente es que el periodista deje de publicar o trabajar ante presiones que pueden venir de grupos de poder o vinculados.

“De aprobar este proyecto no va a cambiar absolutamente nada la situación de desprotección que viven hoy los periodistas en la capital y en el interior del país sobre todo”, agregó.

Incluso sostuvo que la propuesta oficialista “es una afrenta a la memoria de Santiago”, ya que también hay legisladores que hablan del periodista, hasta publican sus fotos, “pero no tienen la capacidad de dialogar efectivamente” sobre medidas necesarias para evitar más asesinatos y alcanzar una protección.

Lea más: Santiago Leguizamón: fue solamente una muerte física

Postura del SPP

Desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), su secretario general, Santiago Ortiz, apuntó que el debate en torno al proyecto de Ley debe continuar, ya que hasta ahora no hay una “certeza” sobre qué versión sería aprobada.

Sobre la propuesta oficialista, Ortiz aseguró que “no es ninguna garantía” y en caso de aprobarse, deberán asumir la “responsabilidad política” de hacerlo.

“Es un riesgo así como está hoy; es un riesgo para la libertad de expresión y deja en mano de una sola persona. Puede darse una dinámica de premiar a quien publica lo que me gusta y castigar a quien publica lo que no me gusta. Seguimos abiertos a dialogar, a escuchar sus argumentos, pero necesitamos también una apertura”, mencionó.

Finalmente, también coincidió con Leguizamón en que la versión oficialista del proyecto corresponde a una “afrenta” a la memoria de Santiago y también de los otros 21 periodistas que fueron asesinados en nuestro país. “Vamos a seguir a seguir peleando sea cual sea el resultado”, sentenció.

Lea más: Avanza plan de atropello a la Constitución: Bachi asegura que tienen los votos