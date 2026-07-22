Títulos falsos: la “fábrica” del MEC instalada hace 30 años

¿Estudiar 4 o 5 años una carrera universitaria? En Paraguay, en los últimos años solo se habría necesitado conseguir un contacto con acceso al sistema de registro de diplomas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para obtener un título falso de docente, abogado o doctor. De este modo, no habría sido necesario pasar un solo día en la universidad.

En este informe especial, brindamos algunos detalles sobre esta nefasta práctica de falsificar diplomas de educación superior que lleva instalada en el MEC casi 30 años, según los datos revelados por el Ministerio Público, que investiga el origen de unos 525 títulos, cifra que podría aumentar. Aunque hay otros procesos abiertos, por situaciones similares, estos casos específicos habían sido denunciados el 15 de junio por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

El título falso más antiguo que registra la Fiscalía data del año 2000 y el más nuevo, del año 2019. “Eso no quiere decir que no tengamos o no descubramos más adelante documentos de otros años, anteriores o más actuales”, aseguró Teresa Sosa, la fiscala que dirige la causa.

La agente fiscal y un equipo técnico se constituyó este martes en el edificio del Gobierno del MEC, en la zona del Puerto de Asunción, para conseguir datos de operaciones en la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación. La intención es identificar a los usuarios con acceso al sistema de registro de títulos, la fecha y hora de las operaciones, y datos sobre los documentos cargados.

Títulos falsos: ¿Cómo funciona la “lavandería” del MEC?

La fiscala Teresa Sosa explicó que, según la denuncia del MEC, que consta en el cuaderno fiscal, para el registro de los títulos falsos, supuestamente fueron utilizadas cuentas de usuarios que estaban a nombre de funcionarios que habían sido comisionados o se trasladaron a otras dependencias del Estado.

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El titular del MEC, Luis Ramírez, también había explicado que en una auditoría interna descubrieron que los diplomas eran cargados digitalmente fuera del horario habitual de oficina o en días no laborales, generando 130.000 movimientos ilegales.

“Nosotros tenemos que saber por qué estas cuentas seguían activas si los funcionarios ya no estaban en el MEC supuestamente. Se supone que cuando uno sale de la entidad, esto debe ser suspendido”, explicó la fiscala Sosa. Dijo que en una causa anterior, del 2024, también se habla del mismo modus operandi.

La otra arista del caso es que el 95% de los títulos fueron emitidos utilizando el sello de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), que no estaba en conocimiento ni tiene datos de ningún tipo sobre las personas que figuran con el cartón universitario, en su mayoría de Ciencias de la Educación. Según esta casa de estudios, se habría falsificado su membrete. Además, hay firmas que no coincidirían con las de sus autoridades.

Crimen contra la educación: el MEC denunció a funcionarios que estarían involucrados en esquema

En la carpeta fiscal, también hay un listado de funcionarios públicos que fueron denunciados por el MEC, por estar presuntamente involucrados en el criminal esquema para adulterar documentos.

“No puedo precisar los datos ni la cantidad de funcionarios educativos que fueron denunciados, pero dentro de la investigación al sistema informático de la entidad queremos también detectar si forman parte del esquema, qué tipo de cuenta tienen, si son administradores o simples usuarios”, remarcó la fiscala Teresa Sosa.

Lo que se sabe hasta la fecha, según informaron las autoridades de Educación, es que hay 283 funcionarios sumariados y 13 jefes y directores separados de sus cargos y puestos a disposición de Recursos Humanos, excepto Natalia Ortiz, que había sido “desvinculada” del puesto de directora de Universidades, pero luego fue “premiada” con el cargo de directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior.

Los 3 pilares de la crisis en la educación superior de Paraguay

Melissa Vera, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales Paraguay (Flacso), habla de tres puntos críticos que sustentan el drama de los títulos falsos en el país:

Mercantilización : Es el fenómeno por el cual una persona por el simple hecho de tener dinero, puede acceder a comprar un título universitario.

Credencialismo : Prima el cartón por sobre el interés académico.

Captura política: Legisladores y otros poderes crean universidades a medida.

En una entrevista difundida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la investigadora señala que la educación universitaria se transformó en un bien transable/comercial, antes que buscar el interés académico por la investigación científica. Este es el primer pilar, el de la mercantilización.

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“La educación se volvió un bien transable, podés comprar un título y eso es literalmente algo que está ocurriendo acá, en Paraguay, porque tenemos legisladores, autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo que compraron títulos”, afirmó.

Títulos falsos: la “captura” política de las universidades

La investigadora Vera, agregó que el segundo fenómeno en este tema es el credencialismo. “Es un proceso por el cual se pierde el valor intrínseco de la formación y de la educación universitaria, y se sustituye por el valor transaccional y formal que tiene el título como un bien para obtener ciertos accesos, ciertas oportunidades”, advirtió.

Como tercer punto está la “captura política” de las universidades. Paraguay tiene una herencia autoritaria, antidemocrática, muy larga, muy vigente todavía, dijo la experta. “A pesar de los 36 años de democracia que estamos teniendo, se observa fácilmente en muchas universidades, donde el acceso, la permanencia a las carreras universitarias, a las carreras docentes, está muy mediado por figuras políticas y por afinidades políticas", alegó.

Naturalmente, contó Vera, que para que haya tantas universidades en Paraguay como ocurre, implica que haya un consenso mínimo legislativo. En este punto, también sostuvo que hay una proliferación descontrolada de universidades privadas, donde existen más de 60 en un país de poco más de 6 millones de habitantes.

¿Cómo cerrar la fábrica de títulos falsos en el MEC?

Para la fiscala Teresa Sosa, acabar definitivamente con la fábrica de títulos falsos en el MEC implica, como primer paso, que el Ministerio refuerce y controle todos los accesos al sistema informático que permiten cargar los documentos.

“Por otra parte tiene que, obligatoriamente, realizarse un cruce de informaciones con la universidad pertinente, para saber si efectivamente emitió ese título y la persona que figura en el papel es egresada", afirmó.

Luego, la fiscala remarcó que actualmente las universidades deben necesariamente cargar de manera digital los títulos que emiten y nombres de las personas interesadas. “Si bien esto es obligatorio, no tiene una sanción el no hacerlo. Entonces eso coadyuva a que se pueda continuar con este tema de inscribir títulos falsos. Tiene que haber una resolución en ese sentido”, alegó.

Finalmente, Sosa dijo que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), debe cerrar todas las carreras, universidades o institutos que no están en funcionamiento, para que no sean utilizados por personas inescrupulosas que usan estos sitios para engañar a la gente dictando clases, cobrando cuotas y luego emitiendo títulos que finalmente no tienen validez alguna.