Títulos falsos: MEC remueve a director jurídico ligado a polémico instituto superior

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, decidió separar del cargo a Iván Schmeda Cuandú, como director jurídico de esta cartera. En su reemplazo, asumió Benito Júdice Martínez.

Esta movida se da luego de que el titular de Educación había asegurado que varios funcionarios - directores y jefes-, fueron cambiados tras el escándalo de los títulos falsos, que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía en el MEC.

En la resolución firmada por Ramírez, no se aclara el motivo del cambio en esta dependencia. El documento solo indica que “resulta necesario fortalecer los procesos de la dependencia señalada, para la consecución óptima de las labores y el cumplimiento de los objetivos trazados a nivel institucional en la citada repartición ministerial, a los efectos de garantizar la gestión eficiente y eficaz”.

El puesto de Schmeda correspondía a una dirección de nivel, subordinada a la Dirección General de Asesoría Jurídica, que continúa a cargo de Juan Manuel Arce.

Títulos falsos en el MEC: Quién es Iván Schmeda

Iván Schmeda tiene una antigüedad de 2 años y 5 meses en el MEC, es decir, ingresó de la mano de Luis Ramírez y de inmediato como director jurídico, con un salario actual de G. 19.386.660, de los cuales G. 7.586.660 son por “bonificaciones y gastos de representación”.

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Schmeda es persona de confianza y pertenece al entorno del titular del MEC y, por ende, de su ex asesor jurídico externo Hermann Weisensee - ex rector de la Universidad Sudamericana-, según indicaron a ABC fuentes del MEC.

Además, Schmeda fue candidato suplente a concejal de Asunción en las internas coloradas, por el cartismo. La titular era Romina Medina, esposa del jefe de Gabinete del MEC, Aníbal Zapattini Lepretti, quien utilizó toda la estructura de la cartera educativa para impulsar la candidatura, aunque finalmente perdieron las votaciones.

Exdirector jurídico del MEC, ligado a polémico instituto

El hoy exdirector jurídico también es director general y sería uno de los propietarios del Instituto Superior en Ciencias Jurídicas, Escuela de Derecho y otras Unidades Pedagógicas (Edupca), que forma parte del Grupo Latino, propiedad de Emilio Guevara.

Este grupo empresarial también maneja el Instituto Superior “Interregional”, que cuenta con carreras de Ciencias de la Salud y, al igual que Edupca, están esparcidas por todo el país.

Actualmente, ninguna de las carreras del Instituto Superior “Interregional”, como Licenciatura en Obstetricia y Licenciatura en Enfermería, cuentan con el sello de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Por otro lado,una publicación de este diario en el 2017, apuntaba a denuncias de que supuestamente Edupca otorgaba títulos universitarios en tiempo récord. “Según algunos alumnos, la carrera de Contabilidad tiene una duración de cuatro años, siendo la carga horaria de tres veces por semana, con clases de dos horas, incluyendo sábados donde las clases son de tres horas”, apuntaba el reclamo.

Segunda constitución de la Fiscalía en el MEC por títulos falsos

La fiscala Teresa Sosa Laconich, lidera las investigaciones de al menos 525 títulos falsos denunciados por el MEC, los cuales son en su mayoría de Ciencias de la Educación. Corresponden a personas que trabajan como profesores en escuelas públicas y privadas.

En el marco de las investigaciones, el Ministerio Público se constituyó esta mañana por segunda vez en la Dirección General de Tecnología y la Información de la cartera educativa, en el edificio del Puerto de Asunción.

“Lo que nosotros queremos buscar es realizar un estudio a nivel informático, para verificar todos los usuarios, todo el proceso que se siguió en cada caso para la solicitud, inscripción y registros de certificados de estudios y títulos no auténticos”, explicó la fiscala Sosa.