Buscan equiparar sanciones para guardias que faciliten fuga de internos

El mes pasado, fue presentado el proyecto de ley “Por el cual se modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97 - Código Penal Paraguayo”, que busca endurecer las penas para agentes penitenciarios y policías participen en hechos de liberación de internos, inducción a la fuga o apoyo para concretarla.

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La iniciativa impulsada por varios legisladores de la Bancada “A” de la ANR en Cámara de Diputados, fue rechazada por la Cámara de Senadores debido a que las penas superan a las estipuladas para motines que se den dentro de los centros penitenciarios.

Por este motivo, sus impulsores cambiaron la estructura para equiparar las penas con las establecidas para motines.

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“Vamos a necesitar que el Senado tome en serio este asunto. No son chespis los que se escapan. Son presos de alto riesgo que se escapan al recibir ayuda externa y eso es criminal”, afirmó el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) que es uno de los proyectistas.

A su criterio, la situación es muy grave, por lo que buscan asignarle la calificación de ‘criminal’ al que ayuda a criminales, entonces corresponde aumentar las penas.

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