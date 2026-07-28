Marihuana en camionetas de Miami: “Este es el récord de incautación para nosotros”, dice Rachid

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Jalil Rachid dio detalles del operativo realizado en Villeta que derivó en la incautación de más de 311 kilos de marihuana de alta pureza. El cargamento estaba oculto dentro de dos camionetas que fueron importadas desde Miami.

Lea más: Marihuana oculta en camionetas importadas de Miami: decomisan más de 300 kilos en Villeta

“Hay una trazabilidad de esto. Tenemos un puerto de inicio y un destino final, lo que indica que hay una empresa y personas detrás de este envío”, comenzó diciendo Rachid en conferencia de prensa.

El ministro explicó que en este caso el ropaje legal para el envío son los vehículos, lo que genera una serie de gastos administrativos desde su compra en el exterior hasta los cánones que se deben abonar para ponerlo en circulación en Paraguay.

Por este motivo, creen que es una estructura muy fina que puede cubrir todo eso a fin de salvaguardar la carga. “El grado de responsabilidad penal, lo va a determinar el Ministerio Público”, añadió el secretario de Estado.

Récord histórico

Rachid señaló que la cantidad incautada esta madrugada supera a los 261,6 kilogramos de marihuana premium decomisados en el jet ejecutivo Bombardier Challenger con matrícula estadounidense N116HL en mayo pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este es el récord de incautación de Marihuana premium, para nosotros cómo Senad. Es un golpe económico tremendo sin dudas”, explicó el ministro.

Un golpe económico de 4.500.000 dólares

Según informaciones que manejan en conjunto con otras instituciones, la sustancia que oscilaría entre 10.000 y 14.000 dólares el kilo. Lo que representa un golpe que estaría entre los 4.000.000 y 4.500.000 dólares. “Por eso, hablamos de gente con un poder adquisitivo importante”, destacó.

Lea más: Aeropuerto: Senad incauta 147 kilos de marihuana premium proveniente de Estados Unidos

A juzgar por la cantidad incautada, Rachid cree que Paraguay no es el destino final para esta carga, sino que es parte de la ruta.

“Incidentes registrados en Paraguay de este tipo, no tenemos. Esto nos señala que el mercado de consumo no es Paraguay por el costo elevado”, sostuvo.

Estados Unidos es el principal punto de envío

En otro momento, Rachid explicó que la mayoría de estos envíos y esta cantidad proviene de los Estados Unidos.

“Tenemos encomiendas que llegan desde diversos puntos de Estados Unidos; Miami, San Francisco, California. Esos son los puntos más comunes en donde tenemos estos envíos ocultos en todo tipo de aparatos”, detalló.

El ministro lamentó que existe una fragilidad en los controles de los puertos de origen más allá de que este tipo de Marihuana sea legal en cantidades controladas en algunos estados de aquel país.

El destino final

En cuanto a la trazabilidad, Rachid puntualizó que existe un destino final. “El país consumidor por excelencia de esta sustancia es Brasil. La marihuana se quiere y se consume mucho en Brasil”, afirmó.

Lea más: Avión utilizado para el transporte de marihuana premium está valorado en unos US$ 4.000.000

Para él, esto fue obra de una estructura muy elaborada que se tomó el tiempo y todas las precauciones para preservar la carga.

“Estaba en un compartimento especial. Se trata de un doble fondo que elimina la posibilidad de que haya sido contaminada en el camino”, insistió.

Ya existe una causa penal abierta por el Ministerio Público sobre este caso, finalizó el secretario de Estado.

Lea más: Imputan a tres estadounidenses que trajeron costosa carga de marihuana premium en un jet privado