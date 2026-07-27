Más camiones, menos recolección en Asunción: sigue crisis de la basura

El pasado 20 de julio, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), afirmó con absoluta convicción que el servicio de recolección de residuos había quedado ordenado tras un cuestionada compra directa, por G. 13.000 millones, de 11 camiones nuevos, prometiendo el fin de la basura acumulada.

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El jefe comunal, quien, a la par, recibió recientemente el visto bueno de la Junta Municipal para extender hasta diciembre el servicio de alquiler de camiones privados, sostuvo que la recolección de basura en Asunción estaba garantizada y que el sistema municipal funcionaría sin inconvenientes diarios en toda la ciudad.

Compra de G. 13.000 millones frente a veredas colapsadas

Sin embargo, a una semana de ese anuncio, un recorrido de ABC por los barrios Catedral y Ciudad Nueva muestra un escenario opuesto, donde veredas y esquinas operan como vertederos improvisados debido a la persistente falta de retiro de los residuos. La crisis afecta directamente a estas zonas céntricas, contradiciendo el supuesto orden administrativo anunciado por las autoridades municipales en su momento.

El panorama incluye grandes concentraciones de bolsas de plástico con basura acumulada directamente sobre el suelo y los accesos peatonales. Asimismo, la recolección de basura Asunción muestra deficiencias al observarse contenido disperso, envases plásticos, botellas de vidrio, restos de comida y cajas de cartón sobre la vía pública.

Residuos voluminosos y saturación de la infraestructura urbana

Junto a los desechos domiciliarios, la crisis de residuos se agrava con la acumulación de ramas secas, restos de poda, pilas de ladrillos rotos, cemento, neumáticos usados y láminas de vidrio. Estos materiales voluminosos dificultan el tránsito peatonal, evidenciando que el servicio de camiones recolectores aún no abarca todas las necesidades urbanas.

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La infraestructura urbana para contener desechos colapsó por completo, mostrando contenedores domiciliarios totalmente saturados, con bolsas apiladas muy por encima de su capacidad operativa y desperdicios esparcidos alrededor. Esta situación refleja las fallas continuas en la recolección de basura en Asunción a pesar de la incorporación de los nuevos vehículos.

Puntos más críticos: ¿por dónde debería empezar a limpiar la Municipalidad?

Los puntos más críticos donde se registra esta acumulación abarcan las intersecciones de Teniente Fariña con Caballero, Antequera e Iturbe, además de Teodoro S. Mongelos, 22 de Septiembre y República Francesa. La misma problemática se repite sobre la calle Manuel Domínguez en su cruce con Chile y Antequera, afectando de manera directa a los barrios Catedral y Ciudad Nueva.

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Los montículos de desperdicios permanecen varios días sin recibir atención municipal, permitiendo que personas desconocidas o animales rompan las bolsas y generen focos de insalubridad en zonas de alto tránsito.