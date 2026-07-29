Detectan irregularidades en estaciones de bombeo de la red cloacal de Encarnación

El representante legal de la Municipalidad de Encarnación en el amparo presentado contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Pablo Villalba Bernié, detalló las inspecciones realizadas durante esta tercera jornada, con el acompañamiento de un actuario judicial.

Las inspecciones continúan en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero.

El recorrido estuvo a cargo del actuario designado, Héctor Daniel Granada; del representante legal de la Municipalidad en esta causa; y de los representantes de la EBY, los abogados Nélida Montes y Luis Sarquis.

Villalba explicó que hallaron un patrón particular desde la segunda jornada de inspección: la mayoría de las estaciones contaba con una sola bomba funcional. En cinco estaciones no había equipos en la primera jornada; en la segunda, una estaba fuera de servicio; y en esta tercera, también una estaba sin funcionar por falta de energía eléctrica.

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Funcionamiento de las motobombas

El abogado Villalba indicó que, según el Pliego de Bases y Condiciones de la construcción de la red cloacal de la ciudad, que fue edificada por la EBY en compensación al territorio habitado cedido, figura que cada estación debe contar con dos motobombas que deben funcionar de manera alternada. En principio, se halló solamente una, entre las 31 inspeccionadas, que contaba con dos, refirió.

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En total, se deben revisar las 63 estaciones que están ubicadas en el área metropolitana de Encarnación, en cercanía de arroyos y subembalses.

En contrapartida, los representantes de la EBY alegan que las estaciones son víctimas de constantes “rapiñas” de equipos y cables. Los abogados presentaron ocho denuncias entre 2024 y 2025 por hechos de hurto en las estaciones.

Miembros de la organización civil Coordinadora de Defensa del Poti’y alegan que, estos días, tras confirmarse las inspecciones judiciales, varias estaciones fueron intervenidas. Incluso, la comitiva refiere que halló indicios de reparaciones recientes. Lo que no se dejó en claro es si es suficiente el funcionamiento de una sola bomba para mantener la red cloacal en funcionamiento hasta la planta de tratamiento.

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Contaminación de arroyos

Varias mediciones de calidad de agua detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.

Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desrrollo Sostenible (Mades).

Las estaciones de bombeo reciben por gravedad las aguas negras y, con las motobombas —regularmente deben haber dos por estación—, estas deben accionarse para redirigir el líquido a la planta de tratamiento. La misma cuenta con un sistema de “bypass” que se acciona cuando no está funcionando o cuando las piletas están llenas.

Este sistema consiste en que, al no poder seguir por los ductos hasta la planta de tratamiento, las aguas negras se liberan por un tubo directamente a los subembalses de los arroyos donde están colocadas.