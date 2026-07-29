Más de 100 emprendedores ofrecen regalos desde G. 5.000 en la Gran Feria de la Amistad de Villarrica.

Unos 100 emprendedores exponen desde este miércoles sus productos en la Gran Feria de la Amistad, instalada frente al Palacete Municipal. La iniciativa reúne artesanías, gastronomía, accesorios, plantas y regalos desde G. 5.000, con el objetivo de impulsar el comercio local y ofrecer opciones accesibles para celebrar el Día de la Amistad.

Desde la jornada, los expositores comenzaron a recibir a los visitantes con propuestas que incluyen artesanías, accesorios, plantas ornamentales, perfumes, artículos decorativos, productos personalizados, gastronomía y una gran diversidad de opciones para todos los gustos.

Uno de los principales atractivos de la feria son los precios accesibles, ya que los obsequios pueden encontrarse desde G. 5.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos puedan adquirir un presente para familiares, amigos o compañeros de trabajo. Los organizadores destacaron que, además de convertirse en una alternativa para encontrar regalos originales, la actividad busca impulsar el comercio local y fortalecer el trabajo de los pequeños emprendedores del departamento.

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En total, unos 100 stands fueron instalados sobre la explanada de la Plaza de los Héroes, conformando un amplio espacio de exposición donde los visitantes pueden recorrer diferentes rubros en un solo lugar. Los feriantes señalaron que esta clase de eventos representa una importante oportunidad para dar a conocer sus productos, generar ingresos y establecer contacto directo con potenciales clientes.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a acercarse durante las dos jornadas de la feria y apoyar a quienes desarrollan emprendimientos familiares y pequeños negocios en Villarrica y otras localidades del departamento.

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La actividad es organizada por el Departamento de Emprendedurismo del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en conjunto con la Municipalidad de Villarrica, la Gobernación del Guairá y organizaciones de emprendedores de la ciudad. La comuna informó que el objetivo es promover espacios de comercialización destinados al sector.

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La Gran Feria de la Amistad permanecerá habilitada hasta mañana, jueves 30 de julio, en el horario de 08:00 a 21:00, ofreciendo a la ciudadanía dos jornadas para recorrer los stands y elegir un obsequio especial.