Sutura con cintillos: ¿qué sabe hasta ahora Salud tras denuncia de supuesta negligencia?

El pasado viernes, un paciente identificado como Ramón Galli Otazú (80 años) fue sometido a una cirugía en el Hospital Distrital de San Estanislao, departamento de San Pedro, por importantes heridas que sufrió en un accidente de tránsito.

Galli Otazú registraba una herida cortante de importante tamaño y una fractura expuesta en la pierna derecha. Llamativamente, el equipo médico que lo trató, encabezado por el médico traumatólogo Carlos Sánchez, realizó la sutura de la laceración utilizando cintillos de plástico de uso común, no hilos quirúrgicos especializados para ese tipo de procedimiento.

Tras la denuncia de los familiares del paciente, el Ministerio de Salud Pública dispuso la realización de una auditoría médica para esclarecer lo ocurrido y se espera que el resultado de la intervención esté listo la próxima semana.

Conducta “fuera de lo convencional”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el doctor Gustavo Ortiz, director de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, dijo que el uso de los cintillos de plástico para cerrar la herida del paciente constituye una “conducta terapéutica fuera de lo que se realiza de manera convencional” y añadió que la auditoría médica determinará por qué el equipo médico actuó de esa forma y si no contaba con los insumos requeridos para una intervención quirúrgica como la que necesitaba el paciente.

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“El criterio que manda es determinar lo que necesitaba el paciente según los diagnósticos y guías médicas de buenas prácticas”, manifestó el doctor Ortiz, quien añadió que el protocolo dicta que un paciente debe ser estabilizado y derivado a otro centro asistencial si el que lo recibe no está en condiciones de brindarle la atención adecuada.

Explicó que el equipo auditor, que ya se encuentra en San Estanislao, analizará todos los documentos pertinentes a la intervención quirúrgica realizada a Galli Otazú, incluyendo su ficha de urgencias, su historia clínica, la descripción quirúrgica de las características de la herida, el cuadro de evolución del paciente, la constancia de consentimiento informado del paciente y el listado de insumos utilizados.

Disponibilidad de insumos

Si bien dijo que no se ponen aún en tela de juicio las técnicas del equipo médico, ya que esa es la tarea de los auditores médicos, enfatizó que “a simple vista, lo que se observa es que ese insumo (el cintillo de plástico) no es médico, es un insumo común que no figura en el listado de medicamentos e insumos esenciales del Ministerio de Salud”.

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El doctor Ortiz explicó que se analizará también la disponibilidad de insumos en el Hospital de San Estanislao, y añadió que entre mayo y julio el Ministerio de Salud ha proveído a la II Región Sanitaria – que abarca el departamento de San Pedro – con medicamentos e insumos por un valor de más de 12.500 millones de guaraníes.

Sobre el estado actual del paciente Galli Otazú, quien se encuentra internado en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, el doctor Ortiz afirmó que “se encuentra estable y controlado”, y que los cintillos de plástico le han sido retirados.