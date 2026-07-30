Caso Belia: jueza ordena la captura de la hermana de presunto testaferro de Miguel Celular

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, declaró en rebeldía a Naida Natalia Meza Huespe, hermana de Hugo Antonio Meza Huespe que a su vez es un presunto testaferro del supuesto narcotraficante Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, en el marco del proceso por el caso Belia por el hecho punible de lavado de activos. También ordenó la captura de la mujer, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 146.

Para las 11:00 del 27 de julio estaba fijada la audiencia preliminar a Naida Meza Huespe, sin embargo su defensor, el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos manifestó a la magistrada que había justificado la inasistencia de su clienta en el sistema Judisoft, con los tickets de vuelo.

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Duarte Cacavelos había indicado que su defendida salió del país el 6 de julio y debería retornar este fin de semana, con motivo de un tratamiento psicológico, neurológico y psiquiátrico, según certificados médicos que fueron adjuntados como justificativos de la ausencia.

La mujer está procesada por supuestamente colaborar en el esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico obtenidos como ganancias por el supuesto líder narcotraficante Miguel “Celular” Servín. La misma fue notificada el 10 de junio primeramente de que su audiencia preliminar se fijó para el 21 de julio, pero como en esa fecha no asistió se reprogramó para el 27 de julio, cuando tampoco se presentó.

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Por esa razón, el fiscal Luis Amado Said Fragueda, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, había solicitado la declaración en rebeldía de la procesada y su captura a fin de asegurar su sometimiento al proceso.

Libertad ambulatoria no otorga permiso para transgredir plazos

La jueza Rosarito Montanía expresó, al momento de argumentar su decisión, que las documentaciones presentadas por la defensa “no constituyen un impedimento legítimo ni configuran una causal de fuerza mayor o caso fortuito exigida por el derecho procesal penal”.

Recalcó la magistrada que “el sometimiento a tratamientos de salud de carácter ambulatorio no puede anteponerse ni prevalecer sobre la obligación constitucional y legal de someterse a los mandatos de la justicia ordinaria”.

En otro momento hizo un análisis sobre la condición procesal de la encausada, señalando que “si bien no registraba restricciones para salir del país, resulta procesalmente injustificable que, habiendo sido notificada el 10 de junio sobre la realización de la audiencia del 22 de julio, haya abandonado el territorio nacional a principios de julio para asumir compromisos particulares en el extranjero”.

A todo ello agregó que la libertad ambulatoria de la cual goza Naida Meza Huespe “no le otorga una patente de indemnidad para obstruir los plazos de la etapa intermedia ni para violentar los principios de celeridad que rigen el proceso penal” y calificó la actuación procesal de Meza Huespe como “actitud contumaz y de abierta mala fe procesal”.

Por último apuntó que la acusación en el caso se presentó en 2024 y responsabilizó a la acusada de que la audiencia preliminar no se haya podido realizar “debido a las sucesivas suspensiones atribuibles exclusivamente a la defensa de Naida Natalia Meza Huespe”.

Colaboradores de Miguel Servín tendrían vínculos con el PCC

Dentro del mecanismo empleado, según informe de inteligencia, en el 2020 Naida habría recibido en su cuenta bancaria una transferencia de G. 45.000.000 y en 2021, otra de G. 377.706.000 de la firma “MECHA IMPORT SA”; en 2020 también habría recibido una transferencia de G. 113.724.500 y G. 4.180.000, en 2021, otra de G. 7.555.000, de la empresa “TRIGON SA”.

Por otra parte, en 2021, Naida Meza también habría transferido G. 347.217.003 a la empresa “TRIGON SA”, además habría efectuado operaciones financieras en reiteradas ocasiones entre ambas empresas de Hugo y María Silvia, por periodos prolongados.

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Todas esas transacciones se habrían efectuado al mismo “tiempo en que los miembros de las facciones criminales del Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) realizaban las operaciones financieras al margen del sistema financiero legal con su hermano Hugo Antonio Meza Huespe”, según detalla parte de la imputación en el AI N° 132 de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

Operativo Belia reveló supuesta colaboración para el lavado de dinero

Según la imputación fiscal, Naida Meza de Caffarena operaba en el sistema bancario con varias entidades, a través de las cuales recibía múltiples transferencias bancarias de personas físicas y jurídicas vinculadas al esquema de lavado de activos administrado por su hermano Hugo Meza.

Dentro de ese presunto esquema, en 2019 Miguel Servín Palacios habría adquirido una cancha de pádel para su novia, Bruna Regina Martins Morais, también procesada, a través de su supuesto testaferro Hugo Meza, quien habría tenido la ayuda de su hermana Naida para ocultar el origen del dinero.

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Posteriormente, Naida también habría colaborado con Bruna Martins, para que el emprendimiento “IL CORPO PADEL” figure a su nombre y no a nombre de la propietaria real que era Bruna, para encubrir el vínculo existente con el capital ilícito de Miguel Servín.

Cuando esa operación se llevó a cabo, Naida fungía como representante de la firma “MECHA IMPORT SA”, mediante un poder de administración de fecha 22 de mayo de 2021; pero las gestiones administrativas ante autoridades eran hechas por Hugo y su esposa María.

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Ante esos hechos se atribuye a Naida, que, aparte de ser titular por cesión de derechos para el usufructo de la franquicia “Il Corpo Padel” también habría constituido la empresa “Pozo Rancho SA” en sociedad con su marido Rodrigo Javier Caffarena Ramírez, y en 2021 habría creado la empresa “CGH SA”.