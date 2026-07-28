Isaías Fretes: “Nosotros queremos plata. No sé de dónde, pero plata” sobre salvataje al IPS

La declaración fue realizada antes de iniciar su presentación ante los senadores, en respuesta a una consulta sobre la propuesta de emitir bonos para cubrir parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con el IPS, estimada en más de 300 millones de dólares.

Fretes señaló que el equipo técnico del IPS presentaría a los senadores tanto las ventajas como los riesgos de esa iniciativa, aclarando que existe un aspecto que podría afectar al fondo jubilatorio, por lo que la decisión quedará en manos del Congreso.

“Nosotros queremos plata. No sé de dónde, pero plata”, respondió al ser consultado sobre si considera conveniente acceder a esos recursos.

IPS asegura haber encontrado una salida financiera temporal

El titular del IPS sostuvo que el principal problema del Instituto es estrictamente financiero y afirmó que una reingeniería económica, elaborada junto con especialistas en finanzas, ya comenzó a dar resultados.

Según explicó, tras poco más de tres meses al frente de la previsional, lograron diseñar un mecanismo que permitirá sostener financieramente a la institución hasta febrero del próximo año.

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“Hace tres meses, un día, hemos encontrado la fórmula para tener la suficiente cantidad de dinero como para extender la vida del Instituto de Prevención Social hasta febrero del año que viene. Sin endeudarnos y sin afectar la parte jubilatoria”, afirmó.

Indicó que este esquema será presentado oficialmente ante el Congreso y que el objetivo es ganar tiempo para desarrollar una reestructuración financiera permanente del IPS.

Promete estanterías llenas de medicamentos

Fretes aseguró que uno de los primeros efectos de la reingeniería financiera ya comenzó a reflejarse en las negociaciones con proveedores farmacéuticos.

Explicó que, mediante acuerdos con empresas del sector y una reorganización del flujo financiero, esperan normalizar el abastecimiento de medicamentos en un plazo de entre 15 y 22 días.

“Si Dios permite, gracias a esa reingeniería, de aquí a 15, 22 días, las estanterías van a estar llenas de medicamentos. Ese es el primer problema a solucionar”, expresó.

Sostuvo que actualmente la prioridad absoluta de la administración es garantizar la disponibilidad de medicamentos para los asegurados.

Advierte que el próximo problema será la falta de recursos humanos

Aunque afirmó que el abastecimiento de medicamentos comienza a encaminarse, Fretes lanzó una advertencia sobre lo que considera el siguiente desafío más grave para el IPS.

Según manifestó, la institución enfrentará en los próximos meses una crisis de personal sanitario. “Lo más acuciante en septiembre va a ser Recursos Humanos. Grave, feo, horrible”, alertó.

El presidente del IPS atribuyó esta situación principalmente a la reducción de la carga horaria laboral implementada en el sistema sanitario. “Creo que esta disminución de la carga horaria ha hecho daño al sistema de salud”, sostuvo.

Anunció que, durante su exposición ante el Senado, presentará datos técnicos y proyecciones para demostrar el impacto que esta medida tendrá sobre la capacidad operativa del Instituto.

Una deuda de USD 800 millones y una reestructuración de pagos

Fretes reveló además que el IPS arrastra una deuda cercana a 800 millones de dólares, cuyos compromisos representan actualmente pagos mensuales de aproximadamente G. 178.000 millones.

Explicó que uno de los ejes centrales de la reingeniería consiste en renegociar esos pasivos, extendiendo los plazos de pago de tres a siete años.

Según indicó, esa operación permitiría liberar alrededor de G. 105.000 millones mensuales, que, sumados a otros G. 44.000 millones ya disponibles, serían destinados prioritariamente al abastecimiento de medicamentos.

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También mencionó que existen importantes desafíos para concluir obras como el Centro Hemato-Oncológico del IPS, cuya puesta en funcionamiento requerirá alrededor de 600 nuevos funcionarios, además de recursos adicionales para finalizar la infraestructura.

Al referirse a la propuesta de emisión de bonos impulsada para cubrir parte de la deuda estatal con el IPS, Fretes evitó fijar una postura definitiva.

“Yo voy a exponer; que las autoridades decidan. Reitero otra vez: nuestro problema es plata”, concluyó antes de ingresar a la reunión con los senadores.