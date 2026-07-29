IPS ajusta gastos: evalúan costos para frenar la tercerización de hemodiálisis

Ante la compleja situación económica que atraviesa el Instituto de Previsión Social (IPS), el Consejo de Administración, bajo la gestión de Isaías Fretes, puso hoy bajo la lupa los contratos de tercerización de servicios médicos.

Con un déficit financiero en el área de salud que históricamente ha generado alertas y una presión constante sobre los fondos de la previsional, las autoridades pusieron bajo la lupa el gasto operativo que genera la tercerización de servicios y la necesidad imperiosa de enderezar el rumbo administrativo bajo una premisa clara: optimizar cada recurso disponible para garantizar la viabilidad de la institución.

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Durante la sesión, uno de los principales temas debatidos fue al modelo de atención para pacientes renales, lo que motivó la solicitud formal de un informe técnico y estudio comparativo de costos sobre el servicio de hemodiálisis.

No es la primera vez que el Consejo de Administración debate sobre la eficiencia en sus servicios de diagnóstico y la conveniencia de adquirir equipos propios. El pasado 4 de junio, los consejeros del IPS ya habían debatido sobre el millonario gasto que representa la tercerización de estudios como la centellografía.

El peso de la tercerización en IPS y la búsqueda de ahorro

Las autoridades de la previsional cuestionaron la dependencia económica de los servicios contratados a terceros, señalando que es imperativo medir el impacto financiero real que representa para las finanzas del IPS sostener estos contratos a largo plazo.

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Uno de los casos puntuales debatidos y de mayor impacto económico durante la sesión giró en torno a la Licitación Pública Nacional (LPN) para la contratación del servicio de hemodiálisis en el departamento de Alto Paraná. Al evaluar la propuesta de modificación parcial al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el Consejo de Administración, cuestionó el modelo de dependencia con prestadores externos.

Se planteó la necesidad de analizar la factibilidad de adquirir equipamientos propios o implementar la modalidad de comodato, incorporando plantas de agua y los recursos humanos necesarios dentro de la red del hospital de Ciudad del Este y otras cabeceras departamentales.

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“Nosotros estamos en una situación económica muy difícil y tenemos que ahorrar todo lo que podamos. Y como siempre digo, es mucho más barato cenar en casa”, afirmó Isaías Fretes.

El Consejo encomendó al doctor Marcos Martínez, director de Gestión Médica, la elaboración y presentación de un estudio comparativo de costos en un plazo máximo de 15 días, tomando como referencia el caso de Ciudad del Este y otras cabeceras departamentales a fin de garantizar un ahorro estructural a la previsional.