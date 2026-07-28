Crisis en IPS: “En 15 días llegarán medicamentos”, promete Fretes

El doctor Isaías Fretes acudió esta mañana al Senado para participar de una reunión abierta convocada por la Comisión de Hacienda, para tratar el desabastecimiento de medicamentos y una eventual salida a la problemática.

“Estamos trabajando en una reingeniería financiera con importantes y nos están dando una salida. Gracias a eso, en 15 días, aproximadamente, llegará una cantidad importante de medicamentos”, prometió el titular de la previsional.

La ley Afara tiene “peros”

Consultado acerca del proyecto de ley impulsado por el senador Juan Afara que propone un auxilio financiero de unos US$ 304 millones mediante la emisión de bonos estatales para paliar la falta de medicamentos y saldar parte de la deuda histórica del Estado con la previsional, Fretes dijo que hay “peros” de parte del equipo técnico.

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“Nosotros necesitamos plata. El problema del IPS es financiero. Ya estamos consiguiendo de a poco los montos para saldar la deuda”, insistió Fretes.

Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, dijo que la propuesta de emitir bonos para saldar deudas no es considerada en estos momentos porque tienen en carpeta estrategias más efectivas.

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“En este momento, consideramos que no están dadas las condiciones para la emisión de bonos. Tampoco podemos pretender cerrar una deuda histórica de 70 años en un solo ejercicio”, expresó sobre la intención de saldar la deuda histórica del Estado con esta propuesta.

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Agregó que están trabajando en conjunto y acompañando la gestión de Isaías Fretes al frente del IPS. “Creo que la administración del doctor Fretes está haciendo un buen trabajo”, sintetizó Lovera.

“Es un proyecto interesante”

La Cámara Alta tiene pendiente analizar este proyecto de ley con media sanción de Diputados que declara en estado de emergencia en el IPS que fue presentado por Afara.

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“Estoy enterado de que en la Cámara de Senadores hay una intención de modificación del proyecto original”, señaló el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC).

El legislador cartista solicitó a sus colegas del senado que simplemente apliquen modificaciones al proyecto ya aprobado en Cámara Baja y no redacten uno nuevo.

“No queremos que se haga un proyecto nuevo que tenga que pasar varias veces por la Cámara. Hagan las modificaciones sobre lo que ya hay que nosotros las vamos a aprobar”, prometió.

Sobre las deudas a las proveedoras, Esgaib dijo que a pesar de las demoras, se pagará. “El Estado es muy lento para pagar pero a la larga (la deuda), se cobra. Se va a pagar todo, incluso con intereses”, cerró.