Mafia de los pagarés: Fiscalía tiene dos meses más para cerrar otra causa contra exjueza Analía Cibils

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce, y el fiscal de la Sede 1 Leonardi Guerrero, cuentan con dos meses más de plazo para concluir la investigación contra la exjueza de Paz de la Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro, en el marco de la causa N° 135 por el caso conocido como la mafia de los pagarés.

Fue el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 221 otorgó la prórroga ordinaria –consistente en dos meses- a pedido del propio Ministerio Público, que al momento de imputar había peticionado se le otorgue el plazo de 2 meses para culminar su pesquisa.

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La solicitud de ampliar el tiempo de investigación, según lo señalado por la Fiscalía es que aún hay “diligencias pendientes, entre ellas la realización de las audiencias indagatorias de la mayoría de los imputados y la necesidad de obtener los códigos hash de los expedientes digitalizados y certificados por la actuaria judicial”.

Así, la fecha inicial para presentación del requerimiento conclusivo que se había establecido para el 19 de julio de 2026, quedó fijada para el próximo 19 de noviembre de 2026.

Analía Cibils afronta otras dos causas más por la mafia de los pagarés

El pasado 18 de mayo, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero formularon una nueva imputación en dos causas distintas a la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils Miñarro.

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Dentro de la causa N° 133 que involucra la jueza de Paz suspendida Analía Cibils, también fueron imputados los actuarios judiciales de su juzgado Martina Elsa Rivela Santacruz (50) y Ricardo Ramón Cuevas (37), por los supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices.

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Mientras que, en la causa N° 135, junto con Analía Cibils fueron imputados el actuario Ricardo Ramón Cuevas (39), la ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora (27) y la representante de la firma PH SA, Thalia Desiree Benítez Faría (32), por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, como cómplices. En el caso de Benítez Faría, como presunta instigadora del prevaricato.

Mafia de los pagarés: jueza denunció irregularidades en expediente

En la otra causa contra Analía Cibils se hace mención a que, en un expediente, la notificación de citación a reconocer firmas a la demandada no se habría practicado por parte de la ujier Audrey Galeano.

En tal sentido, se presume que la jueza Carmen Analía Cibils, a petición de la abogada demandante Thalia Benítez, dio trámite a la preparación de la acción disponiendo la notificación ordinaria, siendo que el domicilio denunciado era en Tucumán, Argentina.

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Por su parte, la citada jueza se basó en un informe practicado por la ujier Audrey Galeano, de que supuestamente se diligenció la notificación. Luego, nuevamente a pedido de la abogada Thalia Benítez, Cibils dictó resolución judicial, previo informe del actuario Ricardo Cuevas, que declaró tener por reconocidas las firmas atribuidas a la deudora, estampadas en los pagarés.

Estos hechos fueron anoticiados a través del Oficio N° 199 del 23 de abril de 2025, firmado por la jueza de Paz interina de La Encarnación, Susana Granado, quien comunicó la detección de una notificación con indicios de falsedad en el expediente “PH Sociedad Anónima c/ Andrea Balbuena Galeano, N° 6807/202”.

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De esos hechos surge la orden de disponer la notificación ordinaria por parte de la jueza Analía Cibils, cuando que el domicilio consignado era en territorio argentino; y luego, la supuesta notificación practicada por la ujier Audrey Galeano en ese país.

Exjueza de paz debe afrontar juicio por causa principal de mafia de los pagarés

El 6 de abril, luego de varias jornadas de audiencia preliminar en uno de los procesos derivados del esquema mafia de los pagarés, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio la causa contra la hoy exjueza de Paz Analía Cibils, por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

El magistrado admitió la acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y Jorge Arce, y envió a juicio oral también al exujier Jorge Montiel y el exactuario del juzgado de Paz de La Encarnación Ricardo Cuevas, según informó a las partes este lunes.

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Según la acusación fiscal, en el juzgado de Paz de La Encarnación, que estaba a cargo de la jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro, la acusación fiscal señala que entre los años 2022, 2023 y 2024, las empresas de cobranzas, a través de sus representantes convencionales, promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios ejecutivos con títulos de crédito que servían de base para la ejecución, consistentes en pagarés sin indicación del beneficiario.

En los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres notificadores debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.

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Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado. Sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron efectuados por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos.

Dichas situaciones eran conocidas y queridas, tanto por los abogados demandantes, como por los actuarios y la propia jueza Analía Cibils, realizándose cada uno de estos actos procesales con apariencia de estar ajustados a las formas legales, sin embargo, estas actuaciones no reflejaban lo que verdaderamente ocurría, según resalta la acusación.