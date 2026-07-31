IPS y Taiwán ¿Podrán médicos paraguayos especializarse en el país asiático?

Bajo la sombra del déficit crónico en insumos y las extensas jornadas de guardia, el Instituto de Previsión Social (IPS) busca un salvavidas en el exterior. Isaías Fretes, presidente del IPS, mantuvo un encuentro estratégico con el embajador de la República de China (Taiwán) en el país, Iván Yueh-Jung Lee, para entablar una agenda de cooperación que apunta a la modernización tecnológica y a la formación de profesionales.

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La apuesta internacional contrasta de manera directa con las urgencias estructurales que a diario golpean al sistema sanitario y a los médicos locales.

¿De qué habló Isaías Fretes con el embajador de Taiwán?

Durante la sesión de trabajo, las autoridades abordaron diversas iniciativas orientadas a la optimización de los servicios:

Trazabilidad y control de medicamentos: Se conversó sobre el intercambio de experiencias en esta área, clave para mitigar los recurrentes problemas de gestión y desabastecimiento que históricamente afectan a los asegurados del IPS.

Innovación tecnológica y hospitalaria: Se planificó una futura visita oficial a Taiwán para conocer su sistema de información hospitalaria (HIS), su modelo de seguridad social y sus estándares de formación médica avanzada.

IPS: entre la precariedad laboral y la necesidad de especialización

Desde el IPS resaltaron que la propuesta de cooperación internacional abre una ventana de análisis sobre la compleja realidad que enfrentan los médicos residentes y la educación en salud en Paraguay, marcada históricamente por limitaciones presupuestarias y exigencias extremas de carga laboral.

1. Jornadas extenuantes y condiciones salariales

En la actualidad, los médicos residentes del IPS sostienen la atención pública mediante jornadas laborales que llegan incluso a guardias de hasta 30 horas. Este sector ha venido reclamando históricamente reivindicaciones postergadas, tales como la equiparación salarial, la falta de un reajuste en las remuneraciones básicas acorde a la inflación y a la suba de la canasta básica, y el reconocimiento formal de los años de residencia como antigüedad computable para concursos y procesos de desprecarización laboral.

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2. La formación especializada como oportunidad de jerarquización

Frente a este escenario de alta demanda asistencial y recursos ajustados, la posibilidad de impulsar un proyecto de fellowship de un año en Taiwán para médicos residentes del IPS representa una oportunidad significativa, poniendo como requisito indispensable el dominio del idioma inglés.

La propuesta piloto contempla áreas de alta complejidad y déficit crónico de especialistas en el país:

Neonatología

Terapia Intensiva

Anestesiología

Cardiología Intervencionista

Cirugía

Enfermería

Bioquímica

Fretes aseveró que articular alianzas internacionales con potencias en desarrollo tecnológico como Taiwán constituye un paso relevante en la búsqueda de soluciones estructurales.