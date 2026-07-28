Sindicato Defensa del IPS denuncia que enfermeras y otros profesionales no cobran salario mínimo

El Sinadips presentó una nota dirigida al viceministro de Trabajo, César Segovia, para denunciar que miles de profesionales de la previsional “no ganan ni salario mínimo”.

Asimismo, el sindicato pide una reunión tripartita acompañada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para abordar “la situación crítica e insostenible” de los profesionales.

Según los denunciantes, las autoridades de la previsional “violan de manera sistemática las leyes”, entre ellas, las de Enfermería, Carrera Civil o Función Pública.

La nota va firmada por la licenciada Marina Ayala Recalde, secretaria general, al igual que la licenciada Ana Sánchez, secretaria de acta.

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Denuncia del sindicato del IPS

En la denuncia del sindicato se mencionan estos puntos:

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“ 4.300 enfermeras y enfermeros contratados “no ganan ni el salario mínimo, al igual que los transportadores y proveedores”

“ 3.300 enfermeras permanentes, así como miles de médicos y otros profesionales de la salud, llevan 15 años sin reajuste salarial”

“11.000 trabajadores de la salud se encuentran en condiciones laborales precarias y discriminadas”

Entre los trabajadores, aseguran que se encuentran médicos, químicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeras, radiólogos, transportadores, ficheros, proveedores y otros.

Además, sostienen que el personal de enfermería “realiza su pausa laboral en condiciones precarias e insalubres”, con sanitarios en pésimo estado y otras condiciones similares. Inclusive serían víctimas de acoso laboral con traslados arbitrarios, maltratos o cambios.

“La falta de personal de salud, agravada por las renuncias masivas como resultado de las precarias condiciones laborales, empeora la situación crítica del trabajador, donde los jefes exigen y presionan a los trabajadores para cubrir los servicios. Esta situación de deterioro agresivo de las condiciones de trabajo en el IPS exige la intervención plena del Ministerio del Trabajo”,

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