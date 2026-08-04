Atención conductores: anuncian nuevos desvíos por obras en el Corredor Vial Las Residentas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los días sábado 8 y domingo 9 de agosto se implementarán desvíos temporales de tránsito en la zona del Corredor Vial Las Residentas, en la ciudad de Luque.

Las afectaciones responderán a los trabajos de duplicación de la ruta D025, más conocida como la avenida General Elizardo Aquino o Tape Tuja y según explicaron desde la cartera estatal, el operativo contempla la instalación de galerías celulares dobles de hormigón a lo largo del trayecto.

¿Cómo será el esquema de circulación?

Las labores de construcción comenzarán sobre la intersección con la avenida Don Atilano Cáceres. Posteriormente, a la altura de la avenida Sudamericana, se procederá al cierre parcial de la calzada de salida de la ciudad de Luque.

En dicho tramo, la circulación vehicular pasará de dos carriles a un solo carril, derivando el tránsito hacia la banquina izquierda. Una vez que los automovilistas sobrepasen el área de las máquinas, podrán retomar de forma paulatina sus carriles habituales.

Desde el MOPC aclararon que la circulación principal sobre Tape Tuja no se verá interrumpida, aunque se generarán ralentizaciones en el flujo vehicular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Puente de la ruta Bioceánica: ¿Cómo se calculó la carga que resistirá la estructura?

Recomendaciones para conductores

Para evitar incidentes en la zona de obras, las autoridades establecieron las siguientes medidas operativas:

Límite de velocidad: reducir la velocidad a un máximo de 20 km/h al aproximarse al tramo intervenido.

Acceso exclusivo: el ingreso directo a los sectores de trabajo estará permitido únicamente para vecinos frentistas.

Indicaciones de tránsito: respetar la cartelería de señalización y las órdenes del personal desplegado en pista.

El plan operativo fue coordinado de manera conjunta con la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Luque. No obstante, advirtieron que el cronograma de trabajo queda sujeto a variaciones según la evolución de las condiciones climáticas o eventualidades en el terreno.

Lea más: Estas son las dos rutas que se duplicarán en Central con dinero de Itaipú

Detalles del proyecto

La obra de duplicación de la ruta D025 es ejecutada por la empresa contratista Benito Roggio e Hijos S.A. bajo supervisión del MOPC y fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

Inicialmente, se comunicó que la inversión demandada era de G. 133.573 millones; sin embargo, registró un incremento de alrededor del 25% debido a ajustes técnicos, ascendiendo así a G. 166.960 millones.

Para dudas, reclamos o consultas por parte de los usuarios de la vía y pobladores de la zona, el MOPC habilitó la línea telefónica (0985) 203 381.

Lea más: Avelino Martínez: obras “avanzan según lo programado” con instalación de más de mil metros de alcantarillas