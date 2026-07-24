Puente de la ruta Bioceánica: ¿Cómo se calculó la carga que resistirá la estructura?

El nuevo Puente de la ruta Bioceánica entre Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil) garantizará una máxima seguridad estructural e imposibilidad de sobrecarga, afirmó el ingeniero Guillermo Capellán, proyectista y jefe de fiscalización por el Consorcio JYI, integrado por Prosul (Projetos Supervisão e Planejamento Ltda.Innovación y Excelencia SA), Ingenieros Consultores de Estudios y Proyectos SA, representado por Julio Mendoza.

El responsable de la obra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó que calculado con normas AASHTO (Asociación Estadounidense de Oficiales de Carreteras) “las cargas reales que circulen no pueden tener ningún problema”.

Como referente técnico de la fiscalización, Capellán sostuvo que la estructura cuenta con estrictos márgenes internacionales de seguridad.

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“Las cargas normativas con las que fue diseñado están muy por encima de las cargas de servicio”, detalló el especialista, remarcando que el paso resistirá holgadamente el tránsito diario de vehículos pesados sin requerir restricciones para la circulación.

Citas sobre resistencia y avance estructural

Respecto a la prueba de resistencia previa a la inauguración, el ingeniero remarcó la solidez de la infraestructura: “Nos costará mucho conseguir todos los vehículos necesarios. Incluso con todos ellos sobre el puente, seguramente lleguemos como máximo al 50 % o 60 % de la carga”, explicó. Por ello, calificó de “prácticamente imposible” alcanzar el límite máximo soportado.

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La reciente unión de ambos frentes constructivos marcó el hito más relevante del proyecto. Al respecto, el profesional expresó: “A partir de ahora quedan trabajos de terminación y ajustes, pero desde el punto de vista estructural ya hemos superado la etapa de mayor incertidumbre y complejidad”, dando paso a obras menores de acabado y equipamiento de seguridad.

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Finalización de obras

Las labores finales contemplan la pavimentación del asfalto, colocación de barreras, iluminación y señalización vial. Aunque el cronograma definitivo está sujeto a las autoridades, el especialista manifestó su expectativa de concluir este año, mientras culminan las tareas de montaje menor que garantizarán un tránsito seguro para todo el público usuario.

La calzada habilitará inicialmente un carril por sentido, pero su plataforma contempla una futura ampliación a cuatro vías sin modificar las bases. Asimismo, Capellán valoró el trabajo técnico invisible de cinco años: “Hoy todos observan la magnitud del puente, pero detrás hubo años de planificación y cimentaciones de más de 40 metros de profundidad”, concluyó.

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Esta obra es un enlace clave del Corredor Bioceánico Vial que conectará los océanos Atlántico y Pacífico. Financiado por la margen paraguaya de Itaipú Binacional, el proyecto busca consolidar la integración logística y comercial entre Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, impulsando decididamente el desarrollo económico, la conectividad territorial y el transporte internacional de toda la región sudamericana.

Recordemos que el MOPC adjudicó la construcción del puente al Consorcio Binacional PY-BRA en 2021, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora SA y Cidade LTDA y Paulitec Construções (representado por Rolando Ríos Tómboly), con una oferta de G. 616.836 millones. Si bien la Municipalidad de Carmelo Peralta licitó las obras para poder usar los recursos de Itaipú en la obra, la administración del contrato siempre estuvo a cargo de dicha institución.