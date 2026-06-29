Bianca evoluciona favorablemente tras recibir un nuevo corazón

La paciente Bianca evoluciona de manera alentadora en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. La niña fue operada ayer por un equipo multidisciplinario del departamento de Cardiología y de otras áreas que hicieron posible la compleja cirugía.

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El director del centro asistencial, Héctor Castro, informó que Bianca está siendo monitoreada por médicos de vasta experiencia en la terapia intensiva.

“La niña está extubada, es decir, no está conectada a la asistencia mecánica, sin requerir componentes hemoderivados. Estamos muy contentos todos, porque es una paciente que estuvo en lista de espera durante dos años y siete meses”, expresó.

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El doctor Castro agradeció el alto gesto de altruismo de la familia donante, que, a pesar de encontrarse en un momento doloroso, tomó la decisión de entregar el órgano de su pequeño familiar para dar una oportunidad de vivir a otra persona.

“Es algo que se valora muchísimo y es un ejemplo que todos deben seguir”, resaltó el médico.

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Brindó detalles sobre la preparación de la cirugía. Mencionó que el donante se encontraba hospitalizado en el nosocomio, derivado desde otro centro asistencial.

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“Todo empezó el sábado por la noche, cuando en este mismo hospital los compañeros de procuración hacen la consejería con la familia, que estaba atravesando por un proceso de mucha tristeza y luto, y decide la donación”, relató el director.

“Todo esto transcurrió en la mañana del domingo. Después de hacer todos los estudios, pasado el mediodía y con el apoyo del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), se procedió a la ablación y luego a la implantación, culminando la cirugía de forma exitosa a las 20:00. La niña ingresó a la terapia intensiva a las 20:30”, puntualizó.

La importancia de la donación

El doctor Héctor Castro valoró nuevamente el gesto solidario y aprovechó para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos. Señaló que esta es apenas la segunda ocasión, en los 15 años del Programa de Trasplante Cardíaco del nosocomio, en la que se realiza un trasplante de corazón a un paciente menor de cinco años.

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Por último, lamentó la escasa disponibilidad de donantes pediátricos e instó a la población a tomar conciencia sobre estos casos que se socializan para que más niños puedan ser beneficiados.