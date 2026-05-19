Aprueban pedido de informes sobre posibles “fatos” en IPS y buscan que Jorge Brítez vaya preso

La Cámara de Diputados se aprobó una serie de pedidos de informes dirigido al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que en otro momento era “imposible” en la administración anterior de Jorge Magno Britez, de cuya gestión cada vez se conocen más chachullos, pero hasta ahora sin ser molestado por la Fiscalía.

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“Cómo se malversó tanto en esta adminsitración (de Jorge Brítez), pero cómo creció el patromonio de este señor, el dr. Jorge Britez. Yo quiero saber si va a ser premiado en alguna otra institución del Estado o va a quedar libre sin pena ni culpa en su casa disfrutando de un gran patrimonio del cual ahora cuenta”, cuestionó el diputado Walter García (Yo Creo).

Este no pudo evitar contrastar el buen pasar de Brítez con la paupérrima situación del IPS y si bien destacó el papel del nuevo titular del IPS, Isaís Fretes, de destapar varias presuntas iregularidades, también le pidió gestión para no dejar caer los servicios de la previsional en el interior del país.

A la crítica se sumó el diputado Carlos Pereira (PLRA, Nuevo Liberalismo), que valoró el cambio pero dijo seguir esperando resultados, de parte de “un presidente que es bastante mediático (Fretes), que gusta de lo que dice, gusta lo que denuncia, pero hasta ahora queda en la mediaticidad”.

Pereira enfatizó que lo que él espera es que esas denuncias “se trasladen a acciones legales, formales y que los responsables de todas las irregularidades que se van detectando vayan preso y devuelvan el perjuicio hecho a los asegurados de IPS”.

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El diputado Guillermo Rodríguez (Yo Creo) también se sumó a bajar del pedestal al que querían subirse los cartistas, recordandoles que fueron cómplices hasta último momento de Brítez y también a Isaías Fretes, a quien le exigió “golpear la mesa” en serio ante las irregularidades y no solo hacer resoluciones y discursos.

“Denuncien a los empresarios que hacen negocios con IPS, denuncien a los directores, a los médicos que son cómplices, pero no vengan ahora a hacerse los héroes ahora y decir: no, nosotros siempre luego nos hemos opuestos a las compras y a las gestiones del director de IPS. Mentira, cómplices de la calamidad, cómplices de los negociados“, reclamó Rodríguez.

Pedido de informes sobre licitaciones

Hoy también se aprobó entre una tanda de pedidos de informes al IPS uno sobre cinco procesos licitatorios cuestionados, presentado por el diputado Raúl Benítez (Independiente).

Se tratan de los siguientes llamados ya adjudicados que totalizan unos G. 391.574.472.965 (unos US$ 63,1 millones)