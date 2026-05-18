Presentan denuncia penal contra Jorge Brítez por millonario perjuicio al IPS

La denuncia penal fue radicada ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Estado por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz, mientras que la acción legal se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos dentro de la administración pasada del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según los denunciantes, estas irregularidades habrían ocurrido durante la gestión del extitular del IPS Jorge Brítez, acompañado de su consejo.

Además de Brítez, entre los principales denunciados, también se encuentra el exgerente de Abastecimiento y Logística, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, al igual que a los miembros del Consejo de Administración Gustavo Alberto González Maffiodo, Carlos Alberto Pereira Olmedo, José Emilio Argaña Contreras, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich y José Jara Rojas.

La denuncia también alcanza, además, a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.

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Denuncia por millonario perjuicio

El motivo de la denuncia es la detección de presuntas irregularidades en al menos cinco procesos licitatorios, cuyos montos totales adjudicados ascenderían a G. 391.574.472.965.

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Al respecto, los abogados sostienen que estos procesos se impulsaron sin tener en cuenta estudios de mercado, dictámenes técnicos de viabilidad y acreditaciones exigidas por la ley de suministros y contrataciones públicas, por lo que instan a que el Ministerio Público investigue a todas las personas mencionadas.

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