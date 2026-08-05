Arroyo Lambaré: familias piden declaración de emergencia ante el peligro latente de El Niño

Ante la inminente llegada de nuevas lluvias y el anuncio del fenómeno de El Niño, decenas de familias de Lambaré viven con la preocupación al ver cómo el cauce del arroyo Lambaré se va comiendo sus terrenos y amenaza con llevarse sus casas.

Pese a los reiterados reclamos y a la presentación de notas formales, las autoridades municipales siguen haciendo caso omiso a un drama que empeora con cada lluvia.

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La situación es crítica para unas 50 familias que habitan en la zona limítrofe del arroyo. Según explicó Celia Genes, referente vecinal del barrio, la erosión ya empezó a afectar las estructuras de las viviendas.

Relató que, aunque en 2023 se construyó un muro de contención en uno de los márgenes, luego de la tragedia en la que fallecieron dos militares arrastrados por la corriente, el lado donde residen estos pobladores quedó desprotegido.

El “ping-pong” burocrático entre el MOPC y la Municipalidad de Lambaré

Los pobladores aseguran que no se quedaron con los brazos cruzados y golpearon las puertas de todas las instituciones. Sin embargo, se encontraron con una pared burocrática.

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Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informaron a los vecinos que existe un anteproyecto técnico elaborado por ingenieros y topógrafos para la construcción del muro definitivo, pero aclararon que la Municipalidad de Lambaré debe declarar primero la emergencia ambiental y de infraestructura para dar luz verde a los trabajos, según informaron.

Cuando llueve, el arroyo se desborda, el agua inunda la zona, y el raudal fuerte lleva todo a su paso.

Piden soluciones reales y no parches electorales

Los vecinos explicaron que las obras precarias hechas a pulmón, como paredes de ladrillo o contenciones improvisadas con piedras, resultan inútiles ante la fuerza con la que baja el agua. En ese sentido, comunidad exige es una estructura de ingeniería sólida que ponga fin al problema de raíz antes de que se produzca una nueva desgracia humana.

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Asimismo, los afectados lamentaron que las autoridades y los políticos solo se acuerden del barrio durante los periodos de campaña electoral para prometer soluciones que luego quedan en la nada.

La ciudadanía pide al jefe municipal y a los concejales que actúen de inmediato, firmen la declaración de emergencia y permitan que el MOPC ingrese a la zona para construir la contención que tanto necesitan.