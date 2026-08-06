Caso IPS: asegurados celebran imputaciones pero exigen que no queden en “show”

La Fiscalía lleva adelante una investigación en torno a un desfalco estimado en unos 61.000 millones de guaraníes destinado a la compra de quirófanos modulares que nunca fueron instalados y terminaron venciéndose sin cumplir su objetivo.

Por el hecho se imputó a exdirectivos y exfuncionarios de la previsional, entre ellos los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, por los delitos de lesión de confianza, avanzando con detenciones y medidas cautelares contra los presuntos responsables del daño patrimonial.

Julio López, de la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social, señaló que toman como una buena noticia la decisión de parte de la Fiscalía de empezar la investigación y la imputación sobre hechos de corrupción.

“No quisiéramos que esto realmente forme parte de un show para calmar las aguas, para tranquilizar el descontento que hay por el problema sanitario que no se soluciona”, sostuvo.

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Resaltó que el problema sanitario sigue vigente y la gente sigue padeciendo en los pasillos de los hospitales la falta de medicamentos, la falta de médicos, la falta de insumos.

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“Creemos que esto va a tener andamiento solo si existe presión política de la ciudadanía, de las organizaciones gremiales, de asegurados y jubilados, porque de lo contrario va a terminar en la nada”, expresó.

En otro momento remarcó que lo que les interesa sobremanera es que la nueva administración, encabezada por el doctor Isaías Fretes, solucione el problema de la crisis sanitaria.