CSJ entrega inmueble de Justo Cárdenas a la Senabico

El extitular del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora, la CSJ dispuso que uno de sus inmuebles sea administrado por la Senabico.

Hoy, el Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N.° 3, a cargo del doctor Carlos Luis Mendoza Peña, en compañía de funcionarios del Poder Judicial, se constituyó en un departamento que pertenecía al exfuncionario para oficializar la entrega en el marco de la causa relacionada a hechos de corrupción pública.

“El bien comisado quedó bajo administración de dicha institución y pasará a formar parte del patrimonio del Estado paraguayo”, detalla la Corte.

El inmueble en sí consiste en un departamento ubicado en el sexto piso, con cochera, que se encuentra en el Edificio Balcones del Parque, sobre las calles Fortín Toledo y Boquerón, Asunción.

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Condena a Justo Pastor Cárdenas

Justo Pastor Cárdenas Nunes fue condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar egresos por la suma de G. 4.113.282.879.

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La sentencia en su contra quedó firme el 11 de marzo de este año y él se había entregado de forma voluntaria a la justicia días después.

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