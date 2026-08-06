Jubilados del IPS exigen que presunto desvío de fondos no quede impune

La Unión Nacional de Jubilados del IPS afirmó que la imputación formulada por el fiscal Julio Ortiz contra nueve personas constituye un paso importante en la búsqueda de justicia, aunque advirtió que el proceso recién comienza y no debe limitarse únicamente a los hechos investigados hasta el momento.

Los imputados son los expresidentes del IPS Vicente Mario Bataglia Araujo y Hugo Enrique Aranda, además de José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva, Jorge Magno Brítez Acosta y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

Todos fueron procesados por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, previsto en el artículo 192 del Código Penal, en calidad de autores o partícipes, según el acta de imputación presentada por el Ministerio Público.

El gremio reclamó que la investigación se amplíe y que los responsables sean condenados y obligados a devolver el dinero supuestamente malversado.

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Señalaron que la causa impulsada por la Fiscalía se basa en un supuesto perjuicio de G. 61.000 millones. Sin embargo, recordaron que la organización presentó anteriormente denuncias que apuntan a un daño patrimonial superior a US$ 428 millones, por lo que solicitaron que las pesquisas continúen hasta esclarecer la totalidad de los hechos.

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“Creemos que esta imputación es apenas el inicio. Queremos que se siga investigando para que los jubilados y aportantes podamos estar tranquilos de que el IPS comienza realmente un cambio importante en su estructura”, expresó Gustavo Canatta.

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Los jubilados sostuvieron que existen varias licitaciones y compras realizadas por la previsional durante los últimos años que aún deben ser investigadas.

Asimismo, recordaron que en su momento presentaron abundante documentación ante la Contraloría General de la República (CGR) para respaldar sus denuncias.

En ese sentido, lamentaron que anteriormente se hayan solicitado documentos que, según afirmaron, no guardaban relación con la investigación, situación que habría retrasado el avance de las pesquisas.

Los dirigentes también instaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y a sancionar a todos los involucrados, sin importar el cargo que hayan ocupado dentro de la institución.

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“Esperamos que esta investigación continúe, que caigan muchas más personas si así corresponde y que quienes malversaron los recursos del IPS devuelvan hasta el último guaraní”, manifestó Elvio Brun.

Finalmente, los representantes de la Unión de Jubilados calificaron la jornada como “muy importante” para la ciudadanía, al destacar que por primera vez fueron imputados dos expresidentes del IPS.

Indicaron que seguirán acompañando el proceso judicial hasta que exista una sentencia y se garantice la recuperación de los recursos pertenecientes a los asegurados y jubilados.