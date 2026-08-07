Concepción: reclaman reparación de un camino rural

Son unas 40 casas las que están asentadas en San Juan Evangelista, que cuenta con tres accesos. El camino que le une con la zona denominada Costa Ferreira es la que precisa de una urgente reparación, explicaron los moradores.

Desde hace varios años que en este tramo no se realizan mantenimientos, son los vecinos los que tratan de mejorar el camino con azadas, palas y machetes.

El deplorable estado en que se encuentra hace que prácticamente la vía sea intransitable en cierto sectores. Las lluvias hacen aún peor las condiciones del tramo que conecta San Juan Evangelista con Costa Ferreira.

Los pobladores lamentaron que esta situación hace que cada vez más se hace difícil circular por el camino donde diariamente van adultos que precisan llegar a sus trabajos, niños y jóvenes que van a escuelas y colegios.

Lea más: Avenida Brítez Borges: caos y peligro en un enlace clave entre Luque y San Lorenzo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También utilizan esta ruta, personas que necesitan de atención médica en establecimientos sanitarios ubicados fuera de la comunidad.

En tanto que los otros accesos por Villa María Auxiliadora y la comunidad de Romero Potrero, son más transitables, mencionaros los lugareños.