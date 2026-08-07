Nacionales
07 de agosto de 2026 a la - 12:33

Concepción: reclaman reparación de un camino rural

Persona con mochila rosa y ropa gris caminando por un camino rural con charcos, rodeada de vegetación y postes de electricidad.
Una estudiante camina al lado de un charco de agua en el camino de la compañía San Juan Evangelista, distrito de Concepción. Gentileza

Uno de los accesos a la compañía San Juan Evangelista, distrito de Concepción, precisa de la reparación. Las otras dos vías que sirven para ingresar a la zona también requieren del mantenimiento.

Por Aldo Rojas

Son unas 40 casas las que están asentadas en San Juan Evangelista, que cuenta con tres accesos. El camino que le une con la zona denominada Costa Ferreira es la que precisa de una urgente reparación, explicaron los moradores.

Desde hace varios años que en este tramo no se realizan mantenimientos, son los vecinos los que tratan de mejorar el camino con azadas, palas y machetes.

Hombre de espaldas con abrigo blanco y ropa oscura trabaja en camino de tierra con una herramienta en entorno rural.
Un vecino de la comunidad de San Juan Evangelista repara parte del camino.

El deplorable estado en que se encuentra hace que prácticamente la vía sea intransitable en cierto sectores. Las lluvias hacen aún peor las condiciones del tramo que conecta San Juan Evangelista con Costa Ferreira.

Los pobladores lamentaron que esta situación hace que cada vez más se hace difícil circular por el camino donde diariamente van adultos que precisan llegar a sus trabajos, niños y jóvenes que van a escuelas y colegios.

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También utilizan esta ruta, personas que necesitan de atención médica en establecimientos sanitarios ubicados fuera de la comunidad.

Un vehículo estacionado en un camino de tierra roja con charcos, rodeado de vegetación en un área rural.
Los charcos y barros dificultan el tránsito en la zona de San Juan Evangelista, Concepción.

En tanto que los otros accesos por Villa María Auxiliadora y la comunidad de Romero Potrero, son más transitables, mencionaros los lugareños.