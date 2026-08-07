Coronel Oviedo: campesinos denuncian persecución a productores nacionales y amenazan con protestas

Los agricultores señalaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras instituciones estatales, estarían realizando controles que afectan principalmente a los camiones que transportan producción nacional hacia el Mercado de Abasto.

Según denunciaron, varios cargamentos son decomisados de manera deliberada, mientras que productos de contrabando ingresan sin mayores dificultades al país y terminan saturando el mercado nacional.

Los manifestantes afirmaron que la situación golpea especialmente a los productores de tomate y pepino. Indicaron que ambos productos llegaron a comercializarse entre G. 8.000 y G. 9.000 por kilo en finca, pero en los últimos días registraron una brusca caída hasta G. 3.000 y G. 4.000 por kilo, lo que consideran una señal del fuerte ingreso de mercaderías ilegales.

Uno de los dirigentes sostuvo que existe una persecución deliberada que no solo afecta a los pequeños agricultores, sino también a los transportistas, taxistas y pequeños comercios que dependen de la actividad agrícola para subsistir.

Los productores cuestionaron además el discurso oficial sobre la situación económica del país. Señalaron que, si bien el presidente Santiago Peña habla de un Paraguay con importantes avances, la realidad en el interior es muy distinta y las familias campesinas enfrentan crecientes dificultades para sostener su producción.

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Durante la protesta, solicitaron a las autoridades competentes que refuercen los controles para frenar el contrabando y otorguen prioridad a la producción nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.

El productor Adrián Vázquez advirtió que, si el Gobierno no brinda una respuesta concreta a sus reclamos, los integrantes de la FNC analizan realizar manifestaciones extendidas y continuas en Coronel Oviedo hasta ser escuchados por las autoridades competentes.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay es Óscar Alcides Orué Ortiz manifestó que los camiones son incautados porque no tienen las tres documentaciones necesarias que son: factura, guía de traslado y la nota de remisión. Comentó que si un camión es incautado, tienen derecho a la defensa y presentar los documentos requeridos para liberar la carga, caso contrario, es considerado contrabando o venta en negro, situación que puede derivar al decomiso total de la carga y el remate del camión. Instó a los productores a contar con todas las documentaciones pertinentes.

Por su parte, ABC intentó conversar con el director de comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, pero no atendió su teléfono celular con terminación 778. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.