Crisis en IPS: un médico atiende hasta 100 pacientes en 24 horas, denuncian

La atención de la salud atraviesa uno de sus momentos más preocupantes. La combinación entre una ola de consultas por infecciones respiratorias y un déficit de recursos humanos tiene a los servicios de urgencias al borde del colapso. La doctora María Laura Rodríguez, de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (AMIPS), denunció que la sobrecarga laboral alcanzó niveles insostenibles.

Relató que un solo médico en el área de urgencias, tanto de adultos como de pediatría, llega a atender entre 70, 80 y hasta 100 pacientes durante una guardia de 24 horas continuadas, una cifra desmedida que arriesga la precisión de las evaluaciones médicas.

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Esta situación se agravó en los últimos meses debido a las pésimas condiciones contractuales que ofrece la previsional. Hasta el momento se contabilizan cerca de 100 renuncias de profesionales médicos.

A esto se suma la falta de interés de los jóvenes profesionales en ingresar al plantel del IPS. Las convocatorias para nuevos contratos quedan vacías porque los postulantes rechazan las ofertas de la institución.

Según detalló Rodríguez, mientras en el Ministerio de Salud Pública la carga horaria es de 12 horas por turno, el IPS pretende imponer guardias de 24 horas corridas por un sueldo líquido de apenas 3.800.000 guaraníes, luego de los descuentos jubilatorios y de seguro.

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Ante este escenario, la mayoría de los médicos prefiere volcarse al sector privado o buscar espacio en el sistema público de salud, donde las condiciones resultan más justas y alcanzables.

El asegurado paga los platos rotos

Esta falta de médicos y enfermeros repercute en las salas de espera. En el servicio de Urgencias del Hospital Central, cerca del 50% de las atenciones corresponden a pacientes con cuadros leves que, por cuestiones laborales, acuden a partir de las seis de la tarde.

La falta de espacio en los consultorios ambulatorios satura las guardias nocturnas, donde un médico agotado tras 14 horas ininterrumpidas de labor debe lidiar con diagnósticos complejos y un ambiente tenso por las protestas de los usuarios.