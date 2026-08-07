Hipódromos de San Ignacio no podrán usar menores como “guainos”

En el distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, se inició un operativo de control y prevención en hipódromos y pistas de carreras de caballos, con el objetivo de notificar a propietarios y organizadores sobre la prohibición de la participación de niños y adolescentes como jinetes o “guainos” en estas actividades.

La medida fue impulsada tras una solicitud del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y está siendo ejecutada por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

El equipo de intervención está conformado por la directora de la Codeni, Fidelina Pereira; la asesora legal María del Carmen Vera; la psicóloga Reina Chamorro; las consejeras Rosaría Espinoza y Lorena Sanabria, además de inspectores municipales.

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Durante las visitas, los funcionarios entregan notificaciones formales a los responsables de los establecimientos hípicos, en las que se recuerda que el empleo de menores en competencias ecuestres está prohibido por la legislación paraguaya al ser considerado una actividad peligrosa y una de las peores formas de trabajo infantil.

Según las autoridades municipales, las carreras de caballos representan un riesgo para la integridad física de los niños debido a la posibilidad de sufrir accidentes durante las competencias.

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Advirtieron que, en caso de constatarse la presencia de menores montando animales en jornadas hípicas, se comunicarán los antecedentes a las instituciones correspondientes y podrían aplicarse medidas administrativas y judiciales.

Un antecedente que reavivó la preocupación

El operativo se realiza en un contexto de preocupación nacional por la participación de menores en este tipo de actividades, luego del fallecimiento de Thiago Josué Recalde Vera de 8 años ocurrido recientemente durante una carrera de caballos en el departamento de Caaguazú.

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El menor participaba como “guaino” en una competencia hípica cuando sufrió un accidente que le ocasionó graves lesiones. El caso generó cuestionamientos sobre la presencia de niños en carreras de caballos y motivó a las autoridades a reforzar los controles para evitar que más menores sean expuestos a situaciones de riesgo.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recordó que los niños y adolescentes no deben ser utilizados en actividades que comprometan su seguridad física, y que la normativa vigente establece restricciones claras para proteger sus derechos.

Tras ese caso, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, calificó la utilización de menores como “guainos” como una de las peores formas de explotación infantil y sostuvo que esta práctica continúa siendo normalizada en varias zonas del interior del país.

El MINNA recordó que los niños son utilizados por su menor peso, lo que brinda una supuesta ventaja competitiva a los caballos, pese al grave riesgo al que son expuestos.

La Ley N.º 1680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, y el Decreto N.º 4951/05, que reglamenta las actividades consideradas peligrosas para menores, forman parte del marco legal utilizado por las instituciones para intervenir ante situaciones de explotación o vulneración de derechos.