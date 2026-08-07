Juicio a Thiago Gorostiaga por presunta coacción y violación ingresa a etapa final

El juzgamiento de la causa contra Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo, por supuesta coacción sexual y violación, presuntamente cometidos en abril de 2023 cuando tanto la víctima con el ahora encausado eran menores de edad; está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Lourdes Garcete (presidenta), Manuel Aguirre y Juan Ortiz.

En la última audiencia, realizada este jueves 6 de agosto, la fiscala Cleider Marlene Velázquez y el Abg. Ricardo Preda, en representación de la querella adhesiva; presentaron sus alegatos finales, afirmando en esta primera parte del juicio oral quedó probado que Gorostiaga cometió el hecho punible de coacción sexual y violación, ocurrido en abril de 2023 en una vivienda del barrio Republicano de Asunción.

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En consecuencia, tanto la representante del Ministerio Público como el de la querella adhesiva, solicitaron al Tribunal de Sentencia que se declare la culpabilidad del acusado y, posteriormente, se pase a la segunda parte del juicio, en la que se debe analizar la pena que será impuesta a Gorostiaga.

Por su parte, la defensa del encausado afirmó que ni fiscalía ni la querella probaron su acusación, por lo que solicitó la absolución de culpa y reproche del acusado, de la presente causa penal.

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El juicio oral continuará el jueves 13 de agosto, desde las 10:30, con la réplica y dúplica. Posteriormente el tribunal pasará a deliberar y, finalmente, dará a conocer su veredicto sobre la culpabilidad o no del acusado.

Acusación por coacción sexual y violación

Si bien el hecho ocurrió en abril de 2023, la denuncia fue presentada recién en 2025. De acuerdo con el relato de fiscalía y la querella, en la acusación sostenida durante el presente juicio oral, la víctima y el ahora acusado participaban de una fiesta junto a otros jóvenes de la misma edad.

En un momento de la reunión, tras ingerir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a sentirse mareada, por lo que fue trasladada con ayuda de amigos a una de las habitaciones de la vivienda para descansar.

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Posteriormente, Thiago Gorostiaga ingresó al cuarto acompañado de otras personas, quienes luego se retiraron. Según la declaración de la víctima, ella se acostó en la cama y el joven también lo hizo al otro lado, pero en un momento sintió que estaba siendo manoseada.

La denunciante sostuvo que los actos habrían ocurrido sin su consentimiento y que no pudo reaccionar ni defenderse debido a su estado físico. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para sustentar la imputación.

Thiago Gorostiaga afronta otras causas

Este proceso es uno de los tres que enfrenta Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo por presuntos hechos punibles contra la autonomía sexual.

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En otro caso, investigado por el fiscal Hernán Mendoza, el joven está procesado por coacción sexual y violación en relación con un hecho que habría ocurrido en diciembre de 2023.

El tercer proceso corresponde a un episodio ocurrido durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado en una residencia del barrio Manorá. En esa causa, la fiscala María Angélica Insaurralde lo imputó igualmente por presunta coacción sexual, la cual corresponde al juzgado de Raúl Florentín.

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En el marco de las tres causas abiertas en su contra, la Justicia dispuso para Gorostiaga la medida de arresto domiciliario, además de la prohibición de salir del país. Asimismo, se solicitó la colocación de una tobillera electrónica para su monitoreo permanente.