San Lorenzo: denuncian derrumbe del cielo raso del IMA

Familiares de alumnos del Instituto Municipal de Arte (IMA) de San Lorenzo denunciaron las precarias condiciones en que se desarrollan las clases. Señalaron que parte del cielo raso de una de las aulas se desplomó durante una práctica de danza.

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio, mientras los estudiantes se encontraban realizando sus actividades habituales. Según los denunciantes, dos alumnas resultaron lastimadas en la espalda y en una de las manos a consecuencia del desprendimiento.

Los familiares cuestionaron que, hasta el momento, el sector donde ocurrió el derrumbe no haya sido completamente refaccionado. Aseguraron que los alumnos continúan utilizando las instalaciones pese a las condiciones en que se encuentran algunas de las aulas.

A esta situación se suma la falta de energía eléctrica en varias salas, según denunciaron los afectados. Manifestaron que los estudiantes deben desarrollar sus clases en esas condiciones, pese a que se trata de espacios destinados a actividades artísticas y prácticas de danza.

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Los padres también expresaron su preocupación por el estado de los sanitarios de la institución. Indicaron que la infraestructura presenta varias deficiencias y reclamaron que se realicen las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos.

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“Para nosotros es una pena que nuestros hijos estén expuestos a estas situaciones. Estaban practicando y una parte del cielo raso se desprende. Es totalmente inaceptable”, manifestó una de las afectadas.

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Los familiares también cuestionaron otros aspectos relacionados con el funcionamiento del IMA. Entre ellos mencionaron la adquisición de uniformes que, según afirmaron, representan un costo elevado para las familias y contienen propagandas que consideran de carácter proselitista.

Asimismo, señalaron que los padres deben abonar G. 120.000 por cada alumno para el maquillaje artístico utilizado durante las presentaciones de los estudiantes.

¿Qué dicen en la Dirección de Cultura?

Desde la Dirección de Cultura, Virgilio Silvero señaló que determinadas zonas de la institución ya fueron intervenidas y que se actuó conforme a lo establecido tras el desprendimiento del cielo raso.

Respecto a los uniformes y el maquillaje, explicó que las docentes se encargan de organizar estos aspectos con el objetivo de unificar la presentación de los alumnos durante las actividades y presentaciones artísticas.

“La reparación del cielo raso fue realizada en ciertas zonas y se actuó como corresponde. La organización desde siempre fue así. Todo tiene su costo y se organiza para que en las presentaciones puedan lucirse las alumnas”, expresó Silvero.