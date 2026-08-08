Hospital Integrado de Ayolas unifica su dirección y prepara plan ante emergencias climáticas

El acto de asunción tuvo lugar este sábado con presencia del titular de la Octava Región Sanitaria, doctor José Méreles, y autoridades municipales.

La doctora Clotilde Achucarro, quien trabajaba como directora por el Instituto de Previsión Social (IPS), reemplaza al doctor Abel Feltes, quien ejercía la dirección del hospital en representación del Ministerio de Salud.

El doctor Méreles explicó que la unificación de la conducción del hospital permitirá optimizar la gestión y coordinar de manera más eficiente los recursos disponibles.

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La nueva directora asume el cargo en un momento complejo debido a los preparativos ante el fenómeno climático El Niño y el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables. En ese contexto, se prevé una reorganización para reducir el impacto de las eventuales emergencias, señaló.

Garantizan atención durante la huelga médica

A los preparativos para enfrentar el fenómeno climático se suman los cuatro días de huelga médica que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de agosto. Las autoridades sanitarias del departamento aseguraron que se mantendrá la cobertura de los servicios esenciales durante las cuatro jornadas de protesta.

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“Garantizamos la atención en las urgencias y en las intervenciones programadas para que no se pierdan. Vamos a conversar con los colegas para evitar que los servicios se vean resentidos”, manifestó Méreles.

Incorporación de personal

Además, Méreles dijo que el hospital incrementó su equipo de profesionales, pasando de uno a cinco terapistas, además de incorporar un nuevo anestesiólogo e iniciar los trámites para contratar a una licenciada especializada en diálisis.

La medida busca habilitar el rescate de diálisis en pacientes de terapia intensiva mediante el equipamiento ya disponible.

Aunque persisten dificultades relacionadas con las distancias geográficas para contratar nuevos especialistas, la administración apunta a fortalecer la articulación interinstitucional y evitar el colapso de las atenciones asistenciales en el departamento.

Garantía de medicamentos e insumos

Mereles señaló también que la Octava Región Sanitaria está recibiendo lotes importantes de medicamentos. El próximo martes está prevista una reunión con directores regionales para coordinar la redistribución de fármacos y herramientas del parque regional de Misiones, compensando la demanda con los insumos provenientes del IPS.

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“Escuché que IPS también comenzará con su distribución de medicamentos e insumos, eso ayudará mucho porque vamos a compensar juntos y no tener que absorber todos los pacientes asegurados”, agregó.

Plan de contingencia por “El Niño”

Se ejecutan labores de preparación ante el impacto de las inundaciones en zonas vulnerables como Ayolas, Yabebyry, Panchito López, Villa Florida y Arazapé.

Las principales preocupaciones epidemiológicas son los brotes de enfermedades derivadas de las crecidas, picaduras de insectos y mordeduras de víboras, manifestó el galeno.