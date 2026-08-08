Roselín: Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado pide fortalecer protección de niños

A través de un comunicado, la Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado se pronunció sobre el caso de Roselín Florentín Gómez, adolescente de 14 años asesinada en Caazapá.

Dos adolescentes y un joven de 21 años fueron imputados por homicidio doloso en el marco de la investigación por el asesinato de la adolescente.

La Red señaló que “cuando una vida joven es arrebatada por la violencia, se hiere el corazón de toda la sociedad” y manifestó su pedido para que “la búsqueda de la verdad sea prioritaria y la justicia actúe con celeridad, responsabilidad y transparencia”.

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Llaman a evitar rumores y exposición

La organización hizo un llamado a los medios de comunicación, a quienes participan en redes sociales y a la ciudadanía para que el caso sea tratado “con respeto, prudencia y responsabilidad”.

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Advirtió, asimismo, que “la difusión de imágenes, datos personales, rumores o informaciones no verificadas puede aumentar el sufrimiento de la familia, vulnerar la dignidad de la adolescente y entorpecer la investigación”.

En ese sentido, sostuvo que “el derecho a la información debe ejercerse siempre preservando la intimidad y evitando toda forma de exposición o revictimización”.

Plantean revisar mecanismos de prevención

La Red también señaló que el caso exige revisar “los mecanismos de prevención, escucha y respuesta destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes”.

“Ninguna señal de alerta debe ser ignorada y ninguna persona menor de edad que solicite ayuda debe sentirse sola o desprotegida”, expresa el comunicado.

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Además, manifestó su disposición a colaborar con instituciones y comunidades comprometidas con la protección integral de niños y adolescentes, mediante “espacios seguros, formación preventiva, escucha responsable y acompañamiento respetuoso”.