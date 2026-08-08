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08 de agosto de 2026 a la - 14:13

Roselín: Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado pide fortalecer protección de niños

Cuatro personas en ropa de trabajo y con identificaciones, excavando en un área rural marcada con cintas de advertencia amarillas.
Un grupo realiza tareas de excavación en el allanamiento de Caazapá, donde se encontraron restos de Roselín Florentín Gómez.

La Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado pidió fortalecer los mecanismos de prevención, escucha y respuesta destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes, tras el caso de Roselín Florentín Gómez.

Por ABC Color

A través de un comunicado, la Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado se pronunció sobre el caso de Roselín Florentín Gómez, adolescente de 14 años asesinada en Caazapá.

Dos adolescentes y un joven de 21 años fueron imputados por homicidio doloso en el marco de la investigación por el asesinato de la adolescente.

La Red señaló que “cuando una vida joven es arrebatada por la violencia, se hiere el corazón de toda la sociedad” y manifestó su pedido para que “la búsqueda de la verdad sea prioritaria y la justicia actúe con celeridad, responsabilidad y transparencia”.

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Llaman a evitar rumores y exposición

La organización hizo un llamado a los medios de comunicación, a quienes participan en redes sociales y a la ciudadanía para que el caso sea tratado “con respeto, prudencia y responsabilidad”.

Advirtió, asimismo, que “la difusión de imágenes, datos personales, rumores o informaciones no verificadas puede aumentar el sufrimiento de la familia, vulnerar la dignidad de la adolescente y entorpecer la investigación”.

En ese sentido, sostuvo que “el derecho a la información debe ejercerse siempre preservando la intimidad y evitando toda forma de exposición o revictimización”.

Comunicado de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con detalles del trágico suceso relacionado con la vida de una adolescente.
La Red Arquidiócesana para la Cultura del Cuidado expresa condolencias y clama por la protección de jóvenes tras el fallecimiento de una adolescente en Caazapá.

Plantean revisar mecanismos de prevención

La Red también señaló que el caso exige revisar “los mecanismos de prevención, escucha y respuesta destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes”.

“Ninguna señal de alerta debe ser ignorada y ninguna persona menor de edad que solicite ayuda debe sentirse sola o desprotegida”, expresa el comunicado.

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Además, manifestó su disposición a colaborar con instituciones y comunidades comprometidas con la protección integral de niños y adolescentes, mediante “espacios seguros, formación preventiva, escucha responsable y acompañamiento respetuoso”.