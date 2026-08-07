Muerte de adolescente en Caazapá: hallan cuchillos y otra parte del cuerpo

Tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente Roselín Florentín Gómez en Caazapá, la Fiscalía continúa con sus intervenciones en la zona donde fueron localizados los restos. Tras un procedimiento este viernes, los intervinientes localizaron armas blancas y también parte del dedo de la víctima.

Al respecto, la fiscala Laury Vázquez confirmó que se encontraron cuchillos con “filo importante” y estos podrían haber sido utilizados en el hecho.

De igual manera reiteró que todo lo recolectado como evidencia será enviado a Asunción para una serie de análisis laboratoriales y así determinar alguna conexión con la víctima.

“Hemos encontrado justamente una parte del dedo que faltó; convocamos a cuerpo de bomberos. Fue encontrada esa parte, probablemente anoche por la falta de iluminación no se pudo extraer todo”, mencionó.

Lea más: Allanan vivienda donde hallaron a adolescente desmembrada en Caazapá

Fiscala habla de “plazos reducidos”

Otro punto que aseguró la agente del Ministerio Público es que continuarán con un procedimiento más en la zona y recordó que hay personas detenidas, pero en medio de esto, hay “plazos reducidos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Necesitamos los tiempos necesarios para concluir; todavía no pasaron 24 horas”, citó.

También confirmó que una adolescente de 16 años es investigada por el caso. Según datos de la Policía, el cuerpo de la víctima fue desmembrado y los restos fueron enterrados dentro de una caja de cartón en una fosa cavada en un bananal.

Por su parte, el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que mediante la autopsia se estimó que Roselín falleció hace unos siete días, presumiblemente el mismo día en que fue vista por última vez por su familia.

La necropsia confirmó también que la muerte se produjo por asfixia, pero el profesional señaló que el tipo de asfixia que se observa es “particular”.

Lea más: Muerte de adolescente en Caazapá: lo que reveló la autopsia