Caacupé: Obispo llama a mantener la fe frente a las tormentas de la vida

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, señaló que hay que tratar de mantener la fe frente a las tormentas de la vida, porque siempre habrá dificultades que tendremos que afrontar.

A pesar de las malas condiciones del tiempo, se registró una masiva presencia de devotos de la Virgen durante la tradicional misa dominical de las 07:00 en la Basílica Santuario.

En otro momento, el obispo agregó que el episodio del Evangelio no debe ser entendido solamente como una historia del pasado, sino como una experiencia que los cristianos pueden reconocer en sus propias vidas.

“El Evangelio es un libro vivo, no muerto”, afirmó, al invitar a los creyentes a dejar de ser simples espectadores y a asumir sus enseñanzas en la vida cotidiana.

Según explicó, al igual que los discípulos enfrentaron aguas turbulentas, también las personas atraviesan momentos en los que las dificultades parecen superar sus fuerzas.

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Recordó que muchas veces, después de haber afrontado durante un tiempo una situación adversa, aparece el cansancio y surge la sensación de que ya no se puede continuar.

“Tal vez no puedo más, no doy más”, planteó el obispo al describir esos momentos de angustia en los que las personas pierden el ánimo y sienten que comienzan a hundirse.

Frente a esas situaciones, monseñor Valenzuela destacó las palabras de Jesús: “Ánimo, soy yo, no tengan miedo”, como una invitación a recuperar la confianza y seguir adelante.

Sin embargo, el mensaje también plantea una reflexión sobre las realidades concretas que enfrentan muchas personas. Las dificultades económicas, los problemas de salud, la falta de oportunidades, la precariedad y la ausencia de respuestas ante distintas necesidades hacen que para muchos la “tormenta” no sea solamente una metáfora, sino una realidad cotidiana.

En ese sentido, el llamado a mantener la fe no debería confundirse con resignación.

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Mantener la fe

Asimismo, recordó un relato ambientado en la Guerra de los Treinta Años, en el que una joven utiliza un tambor para alertar a una ciudad ante el avance de las tropas enemigas.

La historia, según explicó, muestra que no se debe permanecer con los brazos cruzados ante las dificultades y que es necesario utilizar todos los recursos disponibles para enfrentar las situaciones adversas.

“Hay situaciones en la vida que ni siquiera con nuestras fuerzas se pueden resolver”, expresó Valenzuela.

Recordó que, cuando humanamente parece no haber salida, siempre queda la posibilidad de clamar como Pedro: “Señor, sálvame”.

También citó al profeta Isaías para recordar que quienes esperan en el Señor pueden recuperar sus fuerzas y “subir con alas como águilas”.

Finalmente, evocó a San Francisco de Asís como ejemplo de confianza y acción. Recordó la enseñanza de comenzar por hacer lo necesario, continuar con lo posible y terminar haciendo lo imposible.

Monseñor Valenzuela instó así a los fieles reunidos en la Basílica Santuario de la Virgen de Caacupé a no dejarse vencer por las crisis y a encontrar en la fe la fuerza para continuar. Pero su reflexión también deja planteado otro desafío: que frente a las tormentas que golpean a la sociedad no solo se espere un auxilio desde lo alto, sino que quienes tienen responsabilidades en la tierra también sean capaces de tender la mano y dar respuestas concretas.

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