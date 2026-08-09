Paraguay conmemora la Semana Nacional de la Lactancia Materna

La lactancia materna es mucho más que un acto de amor: es un pilar de protección, equidad y bienestar general. Respetarla y respaldarla es una responsabilidad compartida y una inversión decisiva para el futuro del país.

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Es por eso que, bajo el lema “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, la iniciativa pone en primer plano la lactancia como una estrategia de salud insustituible.

Sus beneficios nutricionales, inmunológicos y emocionales no solo aseguran un desarrollo óptimo para el bebé y la madre, sino que generan un impacto positivo directo en la familia y la comunidad.

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Actividades previstas

Durante la semana se realizarán diversas actividades orientadas a construir entornos favorables y fortalecer las redes de apoyo social y familiar.

El propósito central es garantizar información oportuna y espacios seguros que permitan a las madres amamantar con confianza, respeto y tranquilidad, sin importar la situación en la que se encuentren.

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Fortalecer las prácticas que han demostrado ser efectivas requiere el compromiso activo de toda la sociedad.

Esto implica facilitar condiciones concretas para lograr un inicio temprano del amamantamiento, sostener la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida y asegurar su continuidad junto a una alimentación complementaria adecuada.