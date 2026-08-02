Semana Mundial de la Lactancia Materna: por qué la leche materna sigue siendo un alimento único

Cuándo es la Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se realiza cada año del 1 al 7 de agosto. Más que una efeméride, funciona como recordatorio de un fenómeno biológico extraordinariamente sofisticado.

Composición de la leche materna: más que nutrientes

En términos clásicos, la leche aporta energía (grasas), proteínas y lactosa, además de vitaminas y minerales. Pero su singularidad está en lo “no clásico”:

La leche materna incluye anticuerpos (como IgA), células inmunes, enzimas, hormonas y una familia de azúcares llamada oligosacáridos de la leche humana (HMO) que el bebé casi no digiere.

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Su función principal es otra: alimentar microbios beneficiosos y bloquear patógenos, ayudando a entrenar el sistema inmune.

También contiene señales biológicas en microvesículas y otras partículas que la ciencia empezó a medir mejor con herramientas modernas. Se trata de un sistema de comunicación bioquímica entre madre, leche y bebé.

Por qué la ciencia sigue descubriendo propiedades

Durante décadas se midió lo más visible (calorías y macronutrientes). Hoy, técnicas como la metagenómica (microbioma), la proteómica (proteínas) y la metabolómica (moléculas pequeñas) permiten ver capas antes invisibles.

Además, la leche varía: cambia entre el inicio y el final de una toma, entre el día y la noche, y a lo largo de los meses. Esa variabilidad hace que siempre haya nuevas preguntas.

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Beneficios de la lactancia materna (y de la lactancia exclusiva)

Cuando se habla de los beneficios de la leche materna, el núcleo es doble: nutrición adaptable y protección inmunológica. La evidencia asocia la lactancia con menor riesgo de infecciones gastrointestinales y respiratorias en la infancia, y con efectos beneficiosos para la madre (por ejemplo, en recuperación posparto y reducción de ciertos riesgos a largo plazo).

La lactancia exclusiva significa que el bebé recibe solo leche materna (sin agua, té, jugos ni otros alimentos; con excepción de medicación o suplementos indicados). Esa exclusividad importa porque consolida el aporte de defensas y el establecimiento del microbioma.

Cuánto tiempo recomienda la OMS amamantar

La OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego continuar con alimentación complementaria adecuada, manteniendo la lactancia hasta los 2 años o más, según madre y niño.

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Mitos sobre la lactancia que persisten

Algunos mitos sobre la lactancia se repiten porque confunden fisiología con expectativas:

“ Tengo poca leche ”: la producción suele ajustarse por demanda; el problema frecuente es el acople o la transferencia, no la “falta” de leche.

“ La leche es aguada y no alimenta ”: la leche puede verse menos grasa al inicio de la toma y más al final; no es un indicador de calidad.

“Amamantar debe doler”: el dolor persistente sugiere dificultades de agarre o lesión y amerita consulta.

Cómo saber si el bebé está tomando suficiente leche

Más que “sentir el pecho vacío”, se observa al bebé: aumento de peso acorde, varios pañales mojados al día, evacuaciones esperables según edad, deglución audible durante la toma y un patrón de saciedad (se suelta, se relaja).

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La inquietud constante, el letargo o el descenso de peso son señales para consultar.