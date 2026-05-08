Dinac destaca posible conexión aérea entre Paraguay, Taiwán y Estados Unidos

El titular de la Dinac, Nelson Mendoza, confirmó que ayer recibió la información de que la delegación paraguaya se reunión con dos de las principales aerolíneas de Taiwán. Destacó que lo tomó con mucha alegría y ahora espera que retornen los representantes del Ministerio de Industria y Comercio para avanzar con las negociaciones.

“Sería importantísimo poder operar compañías de tanto prestigio como estas. Paraguay dejó de ser un país escondido y está despertando otra vez el interés y no solo regional, también a nivel global”, manifestó en ABC Cardinal esta mañana.

Lea más: ¿Por qué se postergaron los vuelos directos Asunción-Miami? Dinac entra en detalles

“Por más de que sea una escala, sería un vuelo Asunción-Nueva York directo”, sostuvo durante la entrevista radial.

El titular de la Dinac resaltó además que EVA Air actualmente no opera en Sudamérica, por lo que Paraguay podría convertirse en su primera conexión en esta parte del continente.

Melgarejo aclaró que no recibió aún ningún detalle, más allá de lo difundido por el ministerio a través de su equipo de prensa. No obstante, aseguró que si se realizó este primer acercamiento es muy positivo para la aeronáutica civil paraguaya. “A la vuelta de la delegación oficial vamos a tener toda la data”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué informó el MIC?

Durante los encuentros, las autoridades presentaron el potencial estratégico del Paraguay como centro logístico y de conexión para Sudamérica.

Lea más: Un rayo cae cerca de un avión en el Silvio Pettirossi y se retrasa el vuelo

Se analizó la posibilidad de establecer una alternativa de conectividad mediante una ruta Asia–Estados Unidos–Sudamérica, considerando las conexiones y estructuras actuales del mercado aéreo internacional.

Las reuniones permitieron abrir un canal directo de diálogo con ambas aerolíneas y constituyen un primer acercamiento exploratorio. Como siguiente paso, la delegación paraguaya remitirá más información y datos técnicos y comerciales para que las compañías puedan evaluar el potencial y factibilidad de una eventual ruta que incluya a Paraguay.

“Cuando vuelvan el ministro y su equipo de trabajo vamos a tener más datos, pero si socializaron esta información es porque hay un interés real”, consideró.

Lea más: Aeropuerto de Pilar ya opera vuelos internacionales a requerimiento y apunta a su ampliación

Postergación de Asunción-Miami

Mendoza habló además sobre la conexión de la aerolínea GOL entre Asunción y Miami y resaltó que se trata de una postergación sin fecha probable de reactivación.

Aseguró que la compañía ya hizo todas las negociaciones para habilitar la ruta, pero la traba es la situación del precio del combustible.

Además, resaltó que la empresa considera que una ruta de estas características debe ser sostenible a largo plazo y no solamente responder a la demanda temporal generada por el Mundial de fútbol, por lo cual estas conversaciones continúan.

Lea más: GOL solicita a la DINAC operar vuelos Asunción–Miami desde junio

Récord de pasajeros y crecimiento del sector aeronáutico

Mendoza aseguró que el aeropuerto Silvio Pettirossi atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos en cuanto al movimiento de pasajeros.

Recordó que el año pasado se alcanzó un récord superior a 1,3 millones de pasajeros y afirmó que el primer cuatrimestre de este año continúa mostrando cifras superiores a las registradas en 2025.

Según detalló, los aumentos mensuales oscilan entre 14% y 18%, por lo que estiman superar este año la barrera de 1,5 millones de pasajeros.

También valoró la intención de la aerolínea Flybondi de operar con bandera paraguaya, señalando que esto podría generar más empleos, aumentar la competencia y ofrecer más opciones para los viajeros.

“El pasajero finalmente es el beneficiado cuando hay más opciones y más competencia”, expresó.

Modernización del aeropuerto a través de acuerdos con Emiratos Árabes

En otro momento, también habló sobre las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos relacionadas con proyectos de infraestructura aeroportuaria.

Recordó que el año pasado se firmó un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos y que posteriormente representantes vinculados al proyecto solicitaron información técnica sobre la terminal aérea paraguaya.

Mendoza aclaró que el proceso no está siendo liderado directamente por la Dinac, sino por el equipo de la Presidencia de la República. No obstante, señaló que el objetivo es avanzar hacia la modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi.

Además, aclaró que tarde o temprano Paraguay avanzará hacia un modelo de concesión aeroportuaria, atendiendo a que en otros países de la región el regulador ya no opera directamente las terminales aéreas.

Finalmente, sostuvo que actualmente la calidad operativa del aeropuerto está garantizada y aseguró que gran parte de las mejoras exigidas por las aerolíneas internacionales ya fueron implementadas en infraestructura, servicios y tecnología.